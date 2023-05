Nouvelles de l’Ukraine: la Russie au 2e jour d’un raid transfrontalier

Kyiv, Ukraine –

Les troupes et les forces de sécurité russes se sont battues pour une deuxième journée mardi contre un raid transfrontalier présumé que Moscou a imputé aux saboteurs militaires ukrainiens mais que Kiev a décrit comme un soulèvement contre le Kremlin par des partisans russes.

Vyacheslav Gladkov, gouverneur de la région de Belgorod à la frontière ukrainienne, a déclaré que les forces continuaient de balayer la zone rurale autour de la ville de Graivoron, où l’attaque présumée de lundi a eu lieu. Douze civils ont été blessés lors de l’attaque, a-t-il dit, et une femme âgée est décédée lors de l’évacuation.

Gladkov a exhorté les habitants de la région qui ont évacué lundi à rester sur place et à ne pas rentrer chez eux pour l’instant. « Nous vous ferons savoir immédiatement … quand ce sera sûr », a déclaré Gladkov. « Les agences de sécurité mènent toutes les actions nécessaires. Nous attendons la fin de l’opération antiterroriste. »

Il était impossible de vérifier de manière indépendante qui était derrière l’attaque ou quels étaient ses objectifs, et la désinformation a été l’une des armes de la guerre de près de 15 mois.

Bien que ce ne soit pas la première fois que la Russie allègue une incursion de saboteurs ukrainiens, c’est la première fois que l’opération pour contrer le raid se poursuit pendant une deuxième journée, soulignant les luttes auxquelles Moscou est confrontée au milieu de son invasion embourbée de l’Ukraine et embarrassante le Kremlin.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que les forces de sécurité russes avaient « très probablement » affronté des partisans dans au moins trois endroits de Belgorod.

« La Russie est confrontée à une menace sécuritaire multi-domaines de plus en plus grave dans ses régions frontalières, avec des pertes d’avions de combat, des attaques à l’engin explosif improvisé sur les voies ferrées et désormais des actions partisanes directes », a-t-il déclaré mardi dans un tweet.

La commission d’enquête russe, la principale agence d’application de la loi du pays, a annoncé une enquête sur des allégations de terrorisme et de tentative de meurtre en relation avec l’incident.

En plus de l’incursion présumée, Gladkov a signalé de multiples attaques de drones sur Graivoron et d’autres colonies de la région de Belgorod lundi soir. Les attaques n’ont fait aucune victime, mais ont endommagé des bâtiments et provoqué un incendie. Mardi matin, deux autres drones ont été abattus par les systèmes de défense aérienne de la région.

Gladkov a signalé pour la première fois lundi après-midi qu’un groupe de saboteurs des forces armées ukrainiennes était entré dans Graivoron, une ville située à environ 5 kilomètres (3 miles) de la frontière avec l’Ukraine. La ville a également été sous le feu de l’artillerie ukrainienne, a-t-il dit.

Il a ensuite annoncé une opération antiterroriste dans la région et a déclaré que les autorités imposaient des contrôles spéciaux, y compris des contrôles de documents personnels, et arrêtaient le travail des entreprises qui utilisent « des substances explosives, radioactives, chimiques et biologiques dangereuses ».

Les responsables ukrainiens ont imputé l’incident à des groupes de guérilla russes déterminés à apporter des changements au Kremlin. Le représentant des services de renseignement ukrainiens, Andrii Cherniak, a déclaré que des citoyens russes appartenant à des groupes obscurs se faisant appeler le Corps des volontaires russes et la Légion « Liberté de Russie » étaient à l’origine de l’assaut.

Le Corps des volontaires russes a affirmé dans un article de Telegram qu’il avait de nouveau franchi la frontière avec la Russie, après avoir affirmé avoir franchi la frontière début mars.

Le Corps des volontaires russes se décrit comme « une formation de volontaires combattant aux côtés de l’Ukraine ». On sait peu de choses sur le groupe et on ne sait pas s’il a des liens avec l’armée ukrainienne. Il en va de même pour la Légion « Liberté de Russie ».

La région de Belgorod, dans le sud-ouest de la Russie, tout comme sa région voisine de Bryansk et plusieurs autres, a connu des retombées sporadiques de la guerre, ses villes et villages frontaliers subissant régulièrement des bombardements et des attaques de drones.

Ailleurs, les forces ukrainiennes ont fait des progrès mineurs contre les forces russes aux abords de Bakhmut, la ville de l’est de l’Ukraine que Moscou prétend avoir capturée, selon la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar.

Elle a déclaré mardi que les troupes ukrainiennes contrôlent toujours la périphérie sud-ouest de la ville et que les combats se poursuivent dans les banlieues, sur les flancs de la Russie.

Les chefs militaires ukrainiens disent que le combat à Bakhmut n’est pas terminé.