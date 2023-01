Nouvelles de l’Ukraine: la Russie affirme que l’utilisation du téléphone a conduit à une attaque à la roquette

Kyiv, Ukraine –

L’utilisation non autorisée de téléphones portables par des soldats russes a conduit à une attaque meurtrière à la roquette ukrainienne contre l’installation où ils étaient stationnés, selon l’armée russe, ce qui a porté à 89 le nombre de morts de l’attaque du week-end.

Le lieutenant-général Sergei Sevryukov a déclaré mardi soir dans un communiqué que les signaux téléphoniques permettaient aux forces de Kyiv de “déterminer les coordonnées de l’emplacement du personnel militaire” et de lancer une frappe.

L’armée russe prend des mesures non précisées pour “empêcher des incidents tragiques similaires à l’avenir”, a déclaré Sevryukov, et a promis de punir les responsables de la bévue.

L’attaque, l’une des plus meurtrières contre les forces du Kremlin depuis le début de la guerre il y a plus de 10 mois, s’est produite une minute après le début de la nouvelle année, selon Sevryukov.

C’était le dernier coup porté au prestige militaire du Kremlin alors qu’il luttait pour progresser dans son invasion de son voisin et a suscité de nouvelles critiques en Russie sur la manière dont la guerre est menée au milieu d’une contre-offensive ukrainienne réussie.

Les forces ukrainiennes ont tiré six roquettes à partir d’un système de lancement multiple HIMARS fourni par les États-Unis sur un bâtiment “dans la région de Makiivka” où les soldats étaient stationnés. Deux roquettes ont été abattues mais quatre ont touché le bâtiment et ont explosé, provoquant l’effondrement de la structure.

Les détails de la grève ont coulé ces derniers jours.

Des responsables du renseignement britannique ont déclaré mercredi que les pratiques militaires “non professionnelles” de Moscou étaient probablement en partie responsables du taux élevé de pertes à Makiivka.

“Compte tenu de l’étendue des dégâts, il existe une possibilité réaliste que des munitions aient été stockées à proximité des logements des troupes, qui ont explosé pendant la frappe, créant des explosions secondaires”, a déclaré le ministère britannique de la Défense dans un message sur Twitter.

Dans le même message, le ministère a déclaré que le bâtiment touché par les missiles ukrainiens se trouvait à un peu plus de 12 kilomètres (7,5 miles) de la ligne de front près d’Avdiivka, dans “l’une des zones les plus contestées du conflit”. Makiivka et Avdiivka, une cible clé de l’offensive russe dans la région de Donetsk, se trouvent à la périphérie de sa capitale éponyme.

“L’armée russe a des antécédents de stockage dangereux de munitions bien avant la guerre actuelle, mais cet incident met en évidence à quel point des pratiques non professionnelles contribuent au taux élevé de pertes en Russie”, ajoute la mise à jour.

Pendant ce temps, le chef nommé par le Kremlin de la région de Donetsk, l’un des quatre que Moscou a illégalement annexés en septembre, a salué mercredi “le courage et le véritable héroïsme” des soldats russes morts.

Denis Pushilin a déclaré dans un article de Telegram que certaines des personnes tuées avaient tenté de tirer leurs camarades du bâtiment en feu.

À Samara, dans le sud-ouest de la Russie, les habitants se sont réunis mardi pour un service orthodoxe à la mémoire des morts. Le service a été suivi d’une minute de silence et des fleurs ont été déposées devant un mémorial de guerre de l’ère soviétique, a rapporté l’agence d’État RIA Novosti. Selon des informations non confirmées parues dans les médias russophones, les victimes étaient des réservistes mobilisés de la région.

Le ministère russe de la Défense, dans un rare aveu de pertes, a initialement déclaré que la frappe avait tué 63 soldats. Mais alors que les équipes d’urgence fouillaient les décombres du bâtiment, le nombre de morts a augmenté. Le commandant adjoint du régiment était parmi les morts.

Des informations non confirmées font état d’un nombre de morts beaucoup plus élevé.

La Direction des communications stratégiques des forces armées ukrainiennes a affirmé dimanche qu’environ 400 soldats russes mobilisés avaient été tués dans un bâtiment d’école professionnelle à Makiivka et qu’environ 300 autres avaient été blessés. Cette affirmation n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante. Le communiqué russe indique que la grève s’est produite “dans la région de Makiivka” et ne mentionne pas l’école professionnelle.