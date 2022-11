Nouvelles de l’Ukraine : La majeure partie du pays est sans électricité

Kyiv, Ukraine –

Un nouveau barrage punitif de frappes russes sur les infrastructures ukrainiennes mercredi a provoqué des pannes de courant dans de grandes parties du pays ainsi que dans la Moldavie voisine, accumulant davantage de dégâts sur le réseau électrique déjà endommagé de l’Ukraine et ajoutant à la misère des civils au début de l’hiver.

Plusieurs régions ont signalé des attaques en succession rapide et le ministère ukrainien de l’Énergie a déclaré que “la grande majorité des consommateurs d’électricité ont été coupés”. Des responsables à Kyiv ont déclaré que trois personnes avaient été tuées et neuf blessées dans la capitale après qu’une frappe russe a frappé un immeuble de deux étages.

La Russie a pilonné le réseau électrique et d’autres installations avec des missiles et des drones explosifs pendant des semaines et le système énergétique est endommagé plus rapidement qu’il ne peut être réparé.

Avant le dernier barrage, le président Volodymyr Zelensky avait déclaré que les frappes russes avaient déjà endommagé environ la moitié des infrastructures énergétiques de l’Ukraine.

Les coupures de courant continues sont devenues la nouvelle norme horrible pour des millions de personnes et le dernier barrage a également affecté l’approvisionnement en eau. Les responsables ukrainiens pensent que le président russe Vladimir Poutine espère que la misère des maisons non chauffées et non éclairées dans le froid et l’obscurité de l’hiver détournera l’opinion publique contre la poursuite de la guerre, mais affirment que cela a l’effet inverse, renforçant la détermination ukrainienne.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré mercredi que “l’une des infrastructures de la capitale a été touchée” et qu’il y a eu “plusieurs autres explosions dans différents quartiers” de la ville. Il a déclaré que l’approvisionnement en eau avait été coupé dans tout Kyiv.

Il y a eu des pannes de courant dans certaines parties de Kyiv, tandis que l’électricité était coupée dans la région de Kyiv au sens large, dans la ville septentrionale de Kharkiv, la ville occidentale de Lviv et dans tout ou partie des régions de Tchernihiv, Kirovohrad, Odessa et Khmelnytskyi. En Moldavie, le ministre de l’Infrastructure Andrei Spinu a déclaré que “nous avons des coupures de courant massives dans tout le pays”, dont les systèmes énergétiques de l’ère soviétique restent interconnectés avec l’Ukraine.

C’était la deuxième panne ce mois-ci en Moldavie. La présidente pro-occidentale du pays, Maia Sandu, a déclaré dans un communiqué que “la Russie a laissé la Moldavie dans le noir”. Elle a déclaré que l’avenir de la Moldavie, un pays d’environ 2,6 millions d’habitants, “doit rester tourné vers le monde libre”. Le ministre moldave des Affaires étrangères a déclaré que l’ambassadeur de Russie était convoqué pour donner des explications.

L’opérateur nucléaire public ukrainien, Energoatom, a déclaré que les frappes avaient conduit à la déconnexion des trois dernières centrales nucléaires pleinement opérationnelles du pays du réseau électrique dans le cadre d’une mesure de “protection d’urgence”. Il a déclaré qu’ils reprendraient la fourniture d’électricité dès que le réseau serait “normalisé”. Energoatom a déclaré sur sa chaîne Telegram que les niveaux de rayonnement sur les sites sont inchangés et que “tous les indicateurs sont normaux”.

Le ministère de l’Énergie a déclaré que les attaques ont également provoqué une panne temporaire de la plupart des centrales thermiques et hydroélectriques, et que les installations de transmission ont également été touchées. Les travailleurs de l’électricité travaillaient pour rétablir l’approvisionnement, “mais compte tenu de l’ampleur des dégâts, nous aurons besoin de temps”, a-t-il déclaré sur Facebook.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré que la Russie avait lancé mercredi environ 70 missiles de croisière et que 51 avaient été abattus, ainsi que cinq drones explosifs.

Les barrages ont commencé en octobre, les cibles étant touchées tôt le matin et le courant rétabli dans de nombreux endroits le soir. La grève de mercredi et une autre grande ronde la semaine dernière ont eu lieu dans l’après-midi lors de courtes journées d’hiver, laissant les travailleurs peiner à rétablir les approvisionnements après la tombée de la nuit.

Les coupures de courant de mercredi ont également provoqué “la plus grande panne d’Internet en Ukraine depuis des mois et la première à affecter la Moldavie voisine, qui s’est depuis partiellement rétablie”, a déclaré Doug Madory, directeur de l’analyse Internet chez network-monitoring Kentik Inc.

La dernière attaque a eu lieu quelques heures après que les autorités ukrainiennes ont déclaré qu’une attaque à la roquette avait détruit une maternité d’hôpital dans le sud de l’Ukraine, tuant un bébé de 2 jours. Suite à la grève nocturne à Vilniansk, près de la ville de Zaporizhzhia, la mère du bébé et un médecin ont été tirés vivants des décombres.

Le gouverneur de la région a déclaré que les roquettes étaient russes. La grève s’ajoute au bilan horrible subi par les hôpitaux et autres établissements médicaux – ainsi que leurs patients et leur personnel – lors de l’invasion russe qui entrera dans son dixième mois cette semaine.

Ils ont été dans la ligne de tir depuis le début, y compris une frappe aérienne le 9 mars qui a détruit une maternité dans la ville portuaire désormais occupée de Marioupol.

La première dame Olena Zelenska a écrit sur Twitter qu’un garçon de 2 jours est mort dans la grève et a exprimé ses condoléances. “Une douleur horrible. Nous n’oublierons jamais et ne pardonnerons jamais”, a-t-elle déclaré.

Des photos publiées par le gouverneur montraient une épaisse fumée s’élevant au-dessus de monticules de gravats, peignée par des secouristes sur fond de ciel nocturne sombre. Le service d’urgence de l’État a déclaré que le bâtiment de deux étages avait été détruit.

Les efforts des travailleurs médicaux ont été compliqués par la succession d’attaques russes ces dernières semaines contre les infrastructures ukrainiennes.

La situation est encore pire dans la ville méridionale de Kherson, dont la Russie s’est retirée il y a près de deux semaines après des mois d’occupation, coupant les conduites d’électricité et d’eau.

De nombreux médecins de la ville travaillent dans le noir, incapables d’utiliser les ascenseurs pour transporter les patients au bloc opératoire et fonctionnent avec des lampes frontales, des téléphones portables et des lampes de poche. Dans certains hôpitaux, les équipements clés ne fonctionnent plus.

“Les appareils respiratoires ne fonctionnent pas, les appareils à rayons X ne fonctionnent pas … Il n’y a qu’un seul appareil à ultrasons portable et nous le transportons constamment”, a déclaré Volodymyr Malishchuk, chef de la chirurgie dans un hôpital pour enfants de la ville.

Mardi, après que des frappes sur Kherson aient grièvement blessé Artur Voblikov, 13 ans, une équipe de personnel de santé a soigneusement manœuvré le garçon sous sédation jusqu’à six étages d’un escalier étroit menant à une salle d’opération pour lui amputer le bras gauche.

Malischchuk a déclaré que trois enfants blessés par les frappes russes sont venus à l’hôpital cette semaine, soit la moitié du nombre qui avait été admis auparavant au cours des neuf mois écoulés depuis le début de l’invasion. Ramassant un éclat d’obus trouvé dans l’estomac d’un garçon de 14 ans, il a déclaré que des enfants arrivaient avec de graves blessures à la tête et des organes internes rompus.

La mère d’Artur, Natalia Voblikova, était assise dans l’hôpital sombre avec sa fille, attendant la fin de son opération.

“Vous ne pouvez même pas appeler les animaux (russes), car les animaux prennent soin des leurs”, a déclaré Voblikova en essuyant les larmes de ses yeux. “Mais les enfants… Pourquoi tuer des enfants ?”

Mercredi, le Parlement européen a massivement soutenu une résolution qualifiant la Russie d’État sponsor du terrorisme pour son invasion et ses actions en Ukraine. La résolution non contraignante mais symboliquement significative a été adoptée par 494 voix contre 58 avec 48 abstentions.

Après les frappes de mercredi, l’assistant principal de Zelenskyy Andriy Yermak a écrit sur Telegram : “Les terroristes confirment immédiatement qu’ils sont des terroristes — ils lancent des roquettes. Des perdants naïfs.”



——



Mednick a rapporté de Kherson, en Ukraine.