Nouvelles de Liz Truss – en direct: les rivaux du leadership conservateur s’affrontent alors que Javid soutient le secrétaire aux Affaires étrangères

Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7, qui comprennent le Royaume-Uni, les États-Unis et la France, ont averti que les actions de la Chine sur Taïwan “risquaient une escalade inutile” et l’ont exhortée à ne pas chercher à “changer unilatéralement le statu quo par la force” dans la région.

Ils ont ajouté : “Nous réitérons notre engagement partagé et inébranlable à maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan et encourageons toutes les parties à rester calmes, à faire preuve de retenue, à agir avec transparence et à maintenir des lignes de communication ouvertes pour éviter tout malentendu”.