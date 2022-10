Nouvelles de Liz Truss – en direct: Boris Johnson « hué » lors du vol de retour au Royaume-Uni pour rejoindre la course à la direction des conservateurs alors que Sunak « atteint 100 nominations »

Liz Truss a quitté le poste de Premier ministre après seulement 45 jours au pouvoir. Elle n’avait aucun mandat pour ses changements brusques de politique lorsqu’elle a pris ses fonctions – sauf de la part de 81 000 membres du Parti conservateur, une partie infime et non représentative de la population. Elle n’avait pas non plus d’autorité pour ses demi-tours, modifiant à plusieurs reprises la position fondamentale du gouvernement sur les impôts et les dépenses publiques.