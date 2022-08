Nouvelles de Liz Truss – dernières: Rishi Sunak traîne énormément dans la candidature du chef conservateur au milieu des craintes de vote du GCHQ

“Ce que Liz regardait hier et ce que la campagne regardait, c’est ce que vous faites dans les nouveaux contrats au fur et à mesure que les gens arrivent, mais regardez, elle l’a dit très clairement hier, nous n’avançons pas cela, ce n’est pas quelque chose qui est va se produire et nous apprécions évidemment tout le travail – et il n’y a jamais eu de risque pour le salaire du brillant secteur public qui a si bien réussi pendant la période de Covid et les défis que nous avons vus au cours des deux dernières années .”