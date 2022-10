Nouvelles de Liz Truss – dernières nouvelles: le Premier ministre exclut une campagne d’économie d’énergie “interventionniste” au milieu des avertissements de panne

“Quand les choses se compliquent, le Truss se met en marche”, déclare le président du parti conservateur

Liz Truss a exclu le lancement d’une campagne d’information publique sur les économies d’énergie, malgré les avertissements de coupures de courant qui frappent le Royaume-Uni si les importations de gaz sont insuffisantes cet hiver.

Le secrétaire aux affaires, Jacob Rees-Mogg, aurait soutenu une campagne de 15 millions de livres sterling encourageant les gens à économiser de l’énergie cet hiver, mais le Fois rapporte que l’idée a été bloquée par la n°10 car la première ministre est “idéologiquement opposée” à une telle approche, qu’elle juge trop interventionniste.

La campagne a été décrite comme une “touche légère” et a recommandé des mesures conçues pour aider les gens à économiser jusqu’à 300 £ par an, notamment en abaissant la température des chaudières, en éteignant les radiateurs dans les pièces vides et en conseillant aux gens d’éteindre le chauffage lorsqu’ils sortent.

Le journal a cité une source gouvernementale décrivant la campagne comme “une évidence” et a déclaré que le numéro 10 avait pris une “décision stupide”.

Cela vient après que Mme Truss a assisté à sa première réunion de la Communauté politique européenne à Prague, où elle a déclaré qu’elle souhaitait travailler avec “nos voisins” sur des questions telles que les coûts de l’énergie et la hausse de l’inflation.