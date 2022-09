Nouvelles de Liz Truss – dernières nouvelles: Fracking U-turn signifie que les communautés sont «traitées comme des cobayes»

Les politiciens et les militants écologistes ont déclaré que la levée par le gouvernement de son moratoire sur la fracturation hydraulique montre un “mépris impitoyable pour nos communautés et nos campagnes”.

« Le gouvernement devrait écouter la science et élaborer une stratégie énergétique adaptée à l’avenir, et non coincée dans les échecs du passé. Cela signifie investir dans l’isolation et les vastes ressources du Royaume-Uni en énergies renouvelables bon marché, propres et populaires.