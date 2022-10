Nouvelles de l’Iran : le Canada va interdire les responsables du CGRI et renforcer les sanctions

Le Canada interdit de façon permanente aux hauts dirigeants du régime iranien d’entrer dans le pays, restreint les transactions financières avec l’Iran et poursuit de nouvelles mesures d’application des sanctions, a annoncé vendredi le Premier ministre Justin Trudeau.

“Nous prenons des mesures qui élèveront la barre internationalement, en tenant l’Iran responsable”, a déclaré Trudeau aux côtés de la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland à Ottawa.

Le gouvernement fédéral poursuivra une liste du régime iranien, ainsi que la direction d’une branche des forces armées iraniennes connue sous le nom de Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), en vertu de ce que Trudeau a appelé “la disposition la plus puissante” de la loi sur l’immigration. et Loi sur la protection des réfugiés (LIPR).

Utilisé uniquement dans les cas de crimes de guerre, de génocide et d’autres violations graves des droits de la personne, le Canada prend des mesures pour rendre inadmissibles au Canada, pour toujours, les 50 % des dirigeants de l’IRCG, soit environ 10 000 officiers et membres supérieurs. Cette décision signifie également qu’il leur sera interdit de faire des affaires ou de détenir des actifs au Canada.

Cette décision intervient au milieu de la condamnation continue de l’Iran pour sa violente répression contre les manifestants déclenchée par la mort de Mahsa Amini, qui a été détenue pour avoir prétendument violé la loi sur le voile forcé du pays.

Trudeau a déclaré que le Canada restreignait les transactions financières avec l’Iran, associé au CGRI et aux mandataires qui les soutiennent.

Le Canada s’engage également à “étendre massivement” ses sanctions ciblées pour tenir l’Iran responsable, et alloue 76 millions de dollars au renforcement de la capacité du Canada à mettre en œuvre des sanctions.

“Cela nous permettra d’agir plus rapidement pour geler et saisir les avoirs des personnes sanctionnées… Cela soutiendra également la création d’un nouveau bureau des sanctions à Affaires mondiales Canada et de nouvelles capacités à la GRC”, a déclaré Trudeau.

Le gouvernement étendra sa capacité à lutter contre le blanchiment d’argent et les activités financières illégales, ainsi qu’à réprimer l’ingérence étrangère, « afin de protéger les Canadiens d’origine iranienne et d’autres communautés au Canada », a déclaré le Premier ministre.

Alors que Freeland a expliqué comment le Canada considère le régime iranien comme un État parrain du terrorisme et a qualifié le CGRI d’« organisation terroriste », les principaux responsables gouvernementaux du Canada ont arrêté vendredi de décider d’ajouter officiellement le CGRI à la liste des entités terroristes du Canada.

C’est une décision que les libéraux ont précédemment déclarée qu’il appartiendrait aux agences de sécurité nationale de décider, malgré les appels remontant à 2018 des parlementaires pour déclarer le CGRI une entité terroriste.

“C’est répressif, théocratique et misogyne. Les dirigeants du CGRI sont des terroristes”, a déclaré Freeland. “Aujourd’hui, en inscrivant le CGRI à la LIPR, et en effet, en inscrivant la direction plus large du régime iranien, nous reconnaissons officiellement ce fait et agissons en conséquence.”

Alors que les libéraux présentent l’annonce de vendredi comme allant « bien au-delà » de ce que les conservateurs ont réclamé, il est probable que la pression politique sur le gouvernement pour qu’il continue à prendre de nouvelles mesures contre l’Iran ne se relâchera pas.

Trudeau a déclaré que les ministres auront plus à dire sur la série complète de mesures sur lesquelles le Canada a travaillé toute la semaine, affirmant que le cabinet “ne retire aucun autre outil de la table”.

Cette semaine a marqué le 1 000e jour depuis la destruction par l’Iran du vol PS752 près de Téhéran. La plupart des 176 personnes tuées se dirigeaient vers le Canada via l’Ukraine sur ce vol, et le gouvernement fédéral dit qu’il restera « implacable » dans sa quête de justice pour ces familles, face au refus de l’Iran d’accepter la responsabilité.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement fédéral a annoncé de nouvelles sanctions contre 25 membres de la direction iranienne et neuf entités, dont de hauts responsables et la soi-disant police de la moralité iranienne. Trudeau a déclaré vendredi que le Canada continuerait d’utiliser tous les outils à sa disposition pour amplifier le “message d’espoir et de liberté” venant des femmes en Iran et de celles qui les soutiennent.

« Les mesures que nous avons prises et que nous annonçons aujourd’hui comptent parmi les mesures les plus énergiques contre l’Iran. À la communauté irano-canadienne forte, résiliente et fière : nous entendons vos voix, nous avons entendu vos appels à l’action. C’est pourquoi nous sommes aujourd’hui en utilisant les outils les plus puissants à notre disposition pour réprimer ce régime brutal », a déclaré Trudeau.