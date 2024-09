Nouvelles de l’Île-du-Prince-Édouard : Des centaines de personnes déclarent être malades après le festival des fruits de mer

L’administrateur en chef de la santé publique de l’Île-du-Prince-Édouard a déclaré que la récente maladie gastro-intestinale signalée lors d’un festival de fruits de mer constitue la plus grande épidémie de l’histoire de la province.

Plus de 550 personnes présentaient des symptômes après le signalement d’une maladie gastro-intestinale lors du Festival international des fruits de mer de l’Île-du-Prince-Édouard le week-end dernier. Quatre personnes se sont rendues aux urgences et une personne a été hospitalisée, selon un communiqué du ministère de la Santé et du Bien-être.

« Il s’agit de la plus grande épidémie de maladie gastro-intestinale que nous ayons jamais connue à l’Île-du-Prince-Édouard. Elle a certainement touché un grand nombre de personnes. Nous connaissons un certain nombre d’éclosions de maladies gastro-intestinales chaque année, mais celle-ci est la plus importante », a déclaré la Dre Heather Morrison, directrice des affaires publiques.

Morrison a déclaré que les informations sur la cause de la maladie ont été recueillies auprès des 550 personnes symptomatiques qui ont rempli le questionnaire en ligne, des entretiens avec 26 membres du personnel du festival et la coopération des organisateurs ainsi que des échantillons de selles positifs.

Le Bureau en chef de la santé publique a lancé une enquête sur l’épidémie survenue lors de la fête des fruits de mer, qui s’est tenue entre le 19 et le 22 septembre.

Le bureau de santé a identifié le norovirus à partir d’échantillons de selles provenant de personnes symptomatiques ayant mangé pendant le festival. Le norovirus se transmet par :

manger de la nourriture ou boire des liquides contaminés par le virus

avoir un contact direct avec une personne infectée par le virus, par exemple partager de la nourriture ou des ustensiles avec elle

toucher des surfaces ou des objets contaminés par le virus puis mettre vos doigts dans votre bouche

« Ensemble, toutes ces informations nous paraissent certainement logiques, à savoir qu’il s’agit d’un norovirus et cela a été confirmé dans les échantillons de selles », a déclaré Morrison.

Holly Noël, une participante au festival, et son fils de 24 ans sont tombés malades lors de l’événement, mais se sentent maintenant beaucoup mieux.

« Mais mon Dieu, il y a eu trois jours où ce n’était pas bon », a déclaré Noël.

Ses symptômes étaient des vomissements, de la diarrhée, des courbatures, des frissons et une fatigue intense.

« Je n’ai même pas pu sortir du lit pendant quelques jours », a-t-elle déclaré.

La professionnelle de la santé n’est pas surprise que la province ait identifié le norovirus comme cause de la maladie, car elle connaissait déjà les symptômes.

« C’était définitivement un suspect, donc je suis heureux que le ministère de la Santé ait fait preuve de diligence raisonnable et soit allé au fond des choses », a déclaré Noël.

« La très bonne nouvelle est que les gens semblent s’être rétablis très rapidement », a déclaré Morrison. « Les personnes qui ont été à l’hôpital, même la personne qui a été hospitalisée, nous pensons que tout le monde va mieux. »

Noël aimerait que des précautions soient prises pour éviter qu’une maladie très répandue ne se reproduise au festival.

« J’ai beaucoup apprécié la fête des coquillages. Nous avons passé des moments merveilleux et je pense qu’il est vraiment important que la ville continue à promouvoir des festivals comme celui-là. Je pense que c’est important pour le tourisme, donc je n’aimerais certainement pas que cette industrie en soit affectée. Mais il s’agit aussi de la santé et de la sécurité des gens, c’est aussi très important et de meilleures précautions devraient certainement être prises à l’avenir », a déclaré Noël.

Le bureau de la santé a noté que le festival est un événement de grande envergure avec un « volume important d’aliments à haut risque ». Il a formulé six recommandations pour les événements futurs, notamment :

davantage de contrôles sanitaires avant et pendant le festival

conserver des échantillons d’aliments préparés en chambre froide pendant au moins 48 heures après la fin de l’événement

améliorer la zone de préparation des aliments et l’assainissement des surfaces tactiles communes pour éviter la contamination croisée

travailler avec une entreprise d’assainissement pour garantir que les surfaces tactiles communes des toilettes sont décontaminées quotidiennement

élaborer une politique interdisant au personnel et aux manipulateurs d’aliments de travailler lorsqu’ils sont malades et demander à un membre du personnel dédié de vérifier auprès des travailleurs toute maladie possible

avoir des stations de lavage des mains facilement visibles dans toutes les toilettes et veiller à ce qu’elles soient remplies à nouveau pendant l’événement

Quant à savoir si elle reviendrait ou non au festival, Noël n’en est pas sûr.

« J’aime l’idée d’y retourner. Je ne sais pas mentalement si j’ai suffisamment récupéré pour pouvoir répondre oui à cette question », a déclaré Noël.



