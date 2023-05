Nouvelles de l’équipe de Premier League, dernières blessures: Oleksandr Zinchenko, Aleksandar Mitrovic, Hugo Lloris et plus

La saison 2022-23 de Premier League entre dans la dernière ligne droite, avec la troisième ronde finale complète de rencontres qui se déroulera tout au long du week-end.

Les leaders de la ligue, Manchester City, chercheront à conserver leur avance au sommet lorsqu’ils se rendront à Everton, menacé de relégation, tandis que le bas Southampton pourrait sortir de l’élite s’ils perdaient des points à domicile contre Fulham. Leicester City, quant à lui, accueille Liverpool lundi.

L’athlétisme résume les dernières mises à jour sur les blessures de chaque club avant les rencontres du week-end. Cet article sera mis à jour avec les derniers développements.

Arsenal

Arsenal sera privé de William Saliba et Oleksandr Zinchenko pour le voyage de dimanche à Brighton & Hove Albion après que la paire ait été exclue pour le reste de la saison. Saliba a été mis à l’écart depuis qu’il s’est blessé au dos contre le Sporting Lisbon en mars, tandis que Zinchenko a été expulsé contre Newcastle United la dernière fois en raison d’une blessure au mollet.

Takehiro Tomiyasu continue de manquer, après avoir été exclu pour le reste de la saison en mars en raison d’une blessure au genou.

Aston Villa

Unai Emery a confirmé qu’il avait une équipe en pleine forme parmi laquelle choisir avant la visite de samedi à Tottenham Hotspur. L’arrière droit Matty Cash pourrait être en lice pour la première fois depuis mars, après avoir raté les huit derniers matches de Premier League d’Aston Villa en raison d’une blessure au mollet.

« C’est la première fois au cours des derniers mois que nous aurons tout le monde dans l’équipe samedi », a déclaré Emery. « Maintenant, pour ce samedi, peut-être que certains joueurs ne sont pas prêts à jouer 90 minutes mais ils seront prêts à jouer plus ou moins. »

Bornemouth

Bournemouth affrontera Crystal Palace samedi.

Hamed Traoré a raté les six derniers matchs de Bournemouth en raison d’une blessure à la cheville, tandis que Marcus Tavernier a raté leurs deux précédents matchs en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

L’attaquant Kieffer Moore a raté le match du week-end dernier contre Chelsea en raison d’une commotion cérébrale. Ryan Fredericks et Junior Stanislas restent des absents de longue durée.

Brentford

Brentford continue d’être sans capitaine Pontus Jansson pour la visite de dimanche à West Ham United, avec une blessure aux ischio-jambiers empêchant le défenseur pour le reste de la saison.

Thomas Frank a confirmé la semaine dernière que Christian Norgaard (Achille) et Keane Lewis-Potter (genou) ne rejoueront probablement pas non plus cette saison.

Kristoffer Ajer est revenu dans l’équipe de la journée samedi contre Liverpool, avant de jouer 90 minutes mardi soir lors de la victoire de Brentford B en Premier League Cup contre les Blackburn Rovers Under-21.

Brighton

Brighton devrait continuer à être sans les absents de longue durée Jeremy Sarmiento (pied) et Tariq Lamptey (genou) pour la visite d’Arsenal dimanche, le duo devant manquer le reste de la saison.

Joel Veltman a raté les deux derniers matchs de Brighton en raison d’une blessure à la cuisse, tandis que Solly March a été expulsé en première mi-temps de la défaite 5-1 de son équipe contre Everton la dernière fois en raison d’un problème à la cuisse.

Chelsea

Ben Chilwell a été retiré à la 74e minute lors de la victoire de Chelsea sur Bournemouth en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, ce que Frank Lampard a admis être un « souci ».



Chilwell a été contraint de quitter le terrain lors de la victoire de Chelsea à Bournemouth le week-end dernier (Photo : Getty Images)

Wesley Fofana a raté Bournemouth en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, Lampard expliquant qu’il n’était pas inclus dans l’équipe par précaution. Marc Cucurella a raté les trois derniers matchs de son équipe en raison d’une blessure au quadriceps.

Kalidou Koulibaly, Reece James (tous deux aux ischio-jambiers) et Mason Mount (abdomen) devraient manquer le reste de la campagne.

Palais de cristal

Crystal Palace affrontera Bournemouth à Selhurst Park ce samedi.

James Tomkins a raté la défaite de Palace contre Tottenham la dernière fois en raison d’une tension aux ischio-jambiers, Roy Hodgson admettant qu’il n’était pas sûr du calendrier du retour du défenseur.

Nathan Ferguson a été exclu pour le reste de la saison en avril en raison d’une déchirure musculaire.

Everton

Fraîchement sorti de sa victoire 5-1 contre Brighton, Everton poursuit sa tentative d’éviter la chute avec la visite du leader de la ligue, Manchester City, dimanche.

Sean Dyche a déclaré la semaine dernière qu’il ne s’attendait pas à ce que Seamus Coleman revienne pour Everton cette saison après que le défenseur ait subi une blessure aux ligaments du genou lors du match nul 1-1 de son équipe à Leicester.

Fulham



Aleksandar Mitrovic est disponible après avoir purgé sa suspension de huit matchs (Photo de Jacques Feeney/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images)

Fulham accueillera le meilleur buteur Aleksandar Mitrovic pour le choc de samedi avec Southampton après que l’attaquant ait purgé une interdiction de huit matchs pour avoir poussé l’arbitre Chris Kavanagh contre Manchester United en avril.

Marco Silva a confirmé que Fulham serait à nouveau privé de Dan James en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Andreas Pereira (cheville) et Tim Ream (bras) continuent de manquer après avoir été exclus pour la saison.

« Sur les blessures, rien de vraiment différent de la semaine dernière », a déclaré Silva. «Dan James est toujours blessé, a eu de petits problèmes avec cet ischio-jambier et était absent du dernier match. Il sera également absent pour le match de Southampton.

«Il y a des coups du dernier match. Nous avons une autre séance demain et nous devons les évaluer, mais tout le monde ira probablement bien.

Leeds United

Sam Allardyce prend en charge son premier match à domicile avec Leeds United à Elland Road samedi avec la visite de l’ancien club de Newcastle United.

Allardyce a confirmé que Leeds sera sans Liam Cooper (aine), Stuart Dallas (ischio-jambiers) Tyler Adams (ischio-jambiers) et Luis Sinisterra (cheville). Cooper a été décrit comme étant en lice pour revenir la semaine prochaine.

ALLER PLUS LOIN Si Leeds est relégué, l’accent mis sur les jeunes est un élément clé du filet de sécurité, donc le succès de l’académie est vital

La ville de Leicester

Kelechi Iheanacho est au centre de la liste des blessés de Leicester alors qu’il continue de se remettre d’une blessure à l’aine qu’il a subie lors de leur match nul 1-1 avec Leeds le mois dernier.

Jannik Vestergaard, Ryan Bertrand et James Justin seront tous absents, tandis que Wilfred Ndidi pourrait revenir dans la formation de départ après avoir joué 31 minutes lors de la défaite 5-3 de son équipe contre Fulham.

Liverpool

Jurgen Klopp a confirmé la semaine dernière que Thiago allait subir une intervention chirurgicale qui l’exclurait pour le reste de la saison.

Ailleurs, Naby Keita et Roberto Firmino sont sur le point de revenir avant le voyage de lundi à Leicester, menacé de relégation.

Manchester City

Manchester City affrontera Everton à Goodison Park dimanche.

Pep Guardiola pourrait se passer de l’international néerlandais Nathan Ake. Le défenseur s’est tordu les ischio-jambiers lors de la victoire du week-end dernier contre Leeds et a raté le match nul de la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Real Madrid mardi.

Manchester United

Manchester United affrontera les Wolverhampton Wanderers à Old Trafford ce samedi.

Erik ten Hag devrait choisir parmi la même équipe qui a subi une défaite 1-0 contre West Ham dimanche dernier.

Lisandro Martinez et Raphael Varane sont absents de longue date, tandis qu’Alejandro Garnacho pourrait avoir repris l’entraînement la semaine dernière.

Newcastle United

Sean Longstaff était absent lors de la défaite de Newcastle en Premier League contre Arsenal dimanche dernier et reste incertain avant le match contre Leeds.

Jamaal Lascelles et Emil Krafth sont tous deux exclus pour le reste de la saison avec des problèmes respectifs au mollet et au LCA.

Forêt de Nottingham

L’entraîneur-chef de Nottingham Forest, Steve Cooper, a confirmé que Serge Aurier sera évalué avant le voyage de son équipe à Chelsea samedi.

L’arrière latéral s’est blessé et a dû être remplacé à la 64e minute de la victoire 4-3 de lundi contre Southampton.

Ailleurs, Emmanuel Dennis ne sera pas disponible pour le voyage dans la capitale après avoir reçu un coup avant le match de Southampton.

Gustavo Scarpa, quant à lui, se rapproche d’un retour après avoir repris l’entraînement en équipe première cette semaine. Il est absent depuis avril en raison d’une blessure au genou.

Southampton

Le séjour de 11 ans de Southampton en Premier League prendra fin samedi s’il perd des points contre Fulham.



Southampton pourrait être relégué ce week-end (Photo : Getty Images)

Ils seront sans Armel Bella-Kotchap, qui a été exclu pour le reste de la saison en raison d’une blessure aux ischio-jambiers subie contre Nottingham Forest.

Il rejoint son compatriote défenseur Romain Perraud sur la touche, qui est également absent pour la saison après une intervention chirurgicale sur une blessure à la cheville qu’il a contractée contre Bournemouth.

Tottenham Hotspur

Le capitaine de Tottenham, Hugo Lloris, ne rejouera pas cette saison en raison de la blessure à la cuisse qu’il a subie lors de la défaite 6-1 à Newcastle le mois dernier.

Le milieu de terrain Rodrigo Bentancur continue de progresser dans sa récupération d’une blessure au LCA, mais aucune date de retour n’a encore été fixée.

West Ham United

Kurt Zouma est revenu du côté de West Ham pour sa victoire en demi-finale aller de la Ligue de conférence Europa contre l’AZ Alkmaar jeudi après une blessure à la cheville.

Gianluca Scamacca (genou) et Vladimir Coufal (ischio-jambiers) devraient être les seuls absents de David Moyes pour le voyage de dimanche à Brentford.

Les vagabonds de Wolverhampton

L’entraîneur-chef des Wolves, Julen Lopetegui, a déclaré que son équipe n’avait aucun nouveau problème de blessure avant son voyage à Manchester United ce samedi.

« Heureusement, nous n’avons pas de nouvelles blessures », a-t-il ajouté. « On va être prêt avec tous les joueurs et après ça va dépendre de nos choix. »

Sasa Kalajdzic, Boubacar Traoré et Chiquinho devraient être les seuls absents de Lopetegui.

Matchs de la semaine 36 (toutes les heures de coup d’envoi BST)

samedi 13 mai

Leeds United contre Newcastle United (12h30)

Southampton contre Fulham (15h)

Chelsea vs Nottingham Forest (15h)

Aston Villa contre Tottenham (15h)

Manchester United vs Wolverhampton Wanderers (15h)

Crystal Palace contre Bournemouth (15h)

dimanche 14 mai

Everton contre Manchester City (14h)

Brentford contre West Ham United (14h)

Arsenal vs Brighton (16h30)

lundi 15 mai

Leicester City contre Liverpool (20h)

(Photo du haut : Getty Images)