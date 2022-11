Nouvelles de l’équipe Angleterre vs États-Unis: Gareth Southgate nomme le XI inchangé d’Iran martelant alors que Harry Maguire remporte la 50e sélection | Nouvelles du football

Gareth Southgate a nommé une équipe d’Angleterre inchangée pour affronter les États-Unis après avoir battu l’Iran 6-2, avec Harry Kane apte à commencer.

Le capitaine de l’Angleterre a subi un coup à la cheville droite dans la seconde moitié de la victoire de lundi et a joué pendant 25 minutes avant d’être remplacé après 76 minutes et a subi un scanner pour déterminer la gravité de la blessure.

Lors de sa conférence de presse d’avant-match avant le choc des États-Unis, Southgate a déclaré: “Harry va bien. Ce serait une décision courageuse de le laisser en dehors de la formation de départ!”

Le onze de départ de l’Angleterre contre les États-Unis





Harry Maguire remporte sa 50e sélection après avoir livré une performance assurée contre l’Iran au cours de laquelle il a frappé la barre avec une tête très tôt, puis a obtenu une passe décisive pour le premier but de Bukayo Saka.

Cependant, on s’inquiétait de l’aptitude de Maguire à affronter les États-Unis après avoir été contraint de quitter le groupe B pour cause de maladie, mais le défenseur de Manchester United s’est rétabli et a participé à l’entraînement en Angleterre.

Harry Maguire est sorti de la victoire contre l’Iran en se sentant mal





“J’ai été déçu de sortir [against Iran]”, a déclaré Maguire. “Je me suis senti mal en seconde période et nous avons fait toutes les actions appropriées et je me suis entraîné pendant deux jours et je me sens bien. Je suis prêt à partir pour demain.

“Ma 50e sélection sera un moment de grande fierté pour moi. J’ai des souvenirs incroyables. Chaque fois que je mets le maillot, c’est un moment de fierté.”

Bukayo Saka, après sa performance de deux buts, a de nouveau été salué devant Phil Foden sur l’aile droite, rejoignant Kane et Raheem Sterling dans un trio de tête alors que Southgate nomme une formation inchangée pour la première fois depuis la demi-finale de la Coupe du monde 2018. -finale avec la Croatie.

James Maddison reste absent de l’équipe en raison d’une blessure au genou.

Bukayo Saka célèbre son but après avoir donné une avance de 2-0 à l’Angleterre contre l’Iran





Le onze de départ de l’Angleterre contre les États-Unis

Pickford ; Trippier, Stones, Maguire, Shaw ; Riz, Bellingham, Mount ; Saka, Sterling, Kane.

Remplaçants : Walker, Grealish, Henderson, Rashford, Pope, Phillips, Dier, Coady, Alexander-Arnold, Foden, White, Ramsdale, Wilson, Gallagher.

Onze de départ des États-Unis contre l’Angleterre

Tourneur; Dest, Zimmerman, Rame, Robinson ; Adams, Musah, McKennie ; Wright, Weah, Pulisic.

Remplaçants : Horvath, Johnson, Reyna, Ferreira, Aaronson, De la Torre, Long, Morris, Roldan, Moore, Carter-Vickers, Yedlin, Acosta, Sargent, Scally.

Comment l’Angleterre peut se qualifier pour les huitièmes de finale ce soir

L’Angleterre est actuellement en tête du groupe B avec trois points après avoir battu l’Iran 6-2 lors de la première journée.

Cependant, l’équipe de Carlos Quieroz est désormais deuxième du groupe et à égalité de points avec l’équipe de Gareth Southgate après avoir battu le Pays de Galles 2-0 lors de leur deuxième match du groupe B.

Si l’Angleterre obtient trois autres points contre les États-Unis, elle se qualifiera pour les huitièmes de finale et conservera la première place.

Mais passer en tant que vainqueurs de groupe reviendrait au dernier match, car l’Iran pourrait encore mathématiquement terminer au-dessus de l’Angleterre avec une autre victoire contre les États-Unis, bien que cela nécessiterait une différence de buts importante.

Le record en tête-à-tête est la troisième méthode de bris d’égalité de ce tournoi, après la différence de buts, puis les buts marqués.

Carra : l’Angleterre meilleure que la “Golden Generation”

Je suis d’accord avec ce que Kyle Walker, entre autres, a dit cette semaine. Ils ont accompli bien plus que n’importe quelle équipe avec laquelle j’ai été impliqué.

Lorsque nous parlons de cette génération dorée, nous les considérons comme de grands joueurs individuels, mais le football est un jeu d’équipe et nous n’avons jamais conquis cela en termes d’être une grande équipe.

Nous étions un grand groupe d’individus et nous l’avons vu pour les clubs plus qu’au niveau international alors que beaucoup de ces gars prennent leur forme en Premier League sur la scène internationale.

Si nous étions appelés la génération dorée, ceux-ci devront s’appeler quelque chose d’assez similaire.

Avant le deuxième match de la phase de groupes de la Coupe du monde de l’Angleterre contre les États-Unis, Jamie Carragher de Sky Sports revient sur la première semaine du tournoi.

Huitièmes de finale : les adversaires potentiels de l’Angleterre

Si l’Angleterre devait remporter le groupe B, leur huitième de finale aurait lieu au stade Al Bayt, Al Khor, le dimanche 4 décembre et les verrait affronter les deuxièmes du groupe A – Qatar, Equateur, Sénégal ou la Pays-Bas.

Si l’Angleterre progressait mais ne remportait pas le groupe, alors les vainqueurs du groupe A – probablement le Pays-Bas ou champions d’Afrique Sénégal – serait la première opposition de l’Angleterre en phase à élimination directe, ce huitième de finale ayant lieu au Khalifa International Stadium, Al Rayyan, le samedi 3 décembre.