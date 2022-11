Nouvelles de l’économie britannique – dernières nouvelles: Hunt dit que “la route est difficile” alors qu’une récession “très sombre” se profile

M. Sunak a déclaré qu’il partageait le «respect et la gratitude» du public pour les infirmières et qu’il était ravi que le secrétaire à la Santé rencontre les syndicats pour résoudre le problème.

Steve Barclay a déclaré plus tôt que les discussions avec le secrétaire général du Royal College of Nursing (RCN), Pat Cullen, le dirigeant syndical à l’origine de l’action revendicative, étaient “constructives” et qu’il se concentrait sur la sécurité des patients et la minimisation des perturbations.