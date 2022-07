Nouvelles de Langley : un témoin de la fusillade décrit la rencontre

LANGLEY, C.-B. –

Une femme de Langley, en Colombie-Britannique, dit qu’elle est étonnée d’être encore en vie après une rencontre rapprochée avec l’homme qui, selon elle, est responsable de la fusillade de lundi.

Denise Redman dit qu’un homme armé s’est approché d’elle juste avant minuit dimanche.

« Quelqu’un m’a tiré dessus. Ce type a couru, il voulait ma dope, mon côté hors de mon papier d’aluminium », a déclaré Redman.

Redman a déclaré que l’homme était un parfait inconnu.

«Je n’avais jamais vu le gars auparavant. Ouais, il a des cheveux noirs et il a juste tiré une arme de poing sur moi en voulant ma dope et il m’a tiré dessus, comme s’il m’avait tiré dessus en plein visage et la balle vient de tomber », a déclaré Redman à CTV News.

La femme tenait un boîtier d’obus entre ses doigts alors qu’elle revivait le moment horrible.

Redman a déclaré qu’il semblait qu’il était armé d’une arme de poing, mais la police n’a pas encore confirmé le type d’arme utilisée lors de la fusillade qui a fait deux morts.

« La police mènera une enquête à grande échelle pour déterminer s’il y avait une seule arme, y avait-il plusieurs armes ? À quoi exactement le tireur avait-il accès et avait-il en sa possession », a déclaré le ministre de la Sécurité publique Mike Farnworth lors d’une conférence de presse lundi en fin d’après-midi.

Les enquêteurs n’ont pas encore révélé si l’arme a été obtenue légalement.

“Je m’attends à ce que ces informations soient publiées en temps voulu, mais pour le moment, la police se concentre sur l’enquête et sur l’obtention d’autant d’informations que possible pour comprendre exactement ce qui s’est passé”, a déclaré Farnworth.

La GRC a identifié le tireur comme étant Jordan Daniel Goggin de Surrey.

Les enquêteurs disent que l’homme de 28 ans s’est livré à une fusillade, couvrant au moins cinq endroits, avant d’être abattu par la police.

La police affirme que Goggin était connu des autorités, mais ses interactions avec elles n’étaient pas de nature criminelle.

Les violences ont commencé vers minuit lorsqu’une femme a été abattue près du Cascade Casino.

Puis à 3 heures du matin, un homme a été retrouvé mort dans un complexe résidentiel près de Home Depot.

À 5 heures du matin, un autre homme a été tué à la boucle de bus.

Puis, 45 minutes plus tard, un homme a reçu une balle dans la jambe près du Willowbrook Mall.

Une alerte d’urgence a ensuite été envoyée aux habitants de la région, leur demandant de se mettre à l’abri.

Les gendarmes admettent que le tournage a peut-être commencé avant minuit.

«Nous sommes encore en train de déterminer cela. Il y a beaucoup d’informations à traiter », a déclaré le Sgt. David Lee de l’équipe intégrée d’enquête sur les homicides.

Redman a été secoué par sa rencontre, mais indemne.

«Je suis étonné en fait, je ne peux pas y croire. Comme j’espère devant Dieu que mes autres amis ne sont pas morts », a déclaré Redman.

L’identité des victimes n’a pas été dévoilée.



Avec des fichiers de St. John Alexander de CTV Vancouver