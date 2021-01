Selon les nouvelles de The Hollywood Reporter et d’autres médias de divertissement, une série d’action en direct se déroulant dans l’univers Harry Potter est en début de développement et fera ses débuts sur le service de streaming américain HBO Max.

The Wizarding World est déjà sur le point de s’étendre avec la sortie de Hogwarts Legacy, un jeu de rôle qui devrait arriver en 2022. Mais que savons-nous de cette nouvelle émission magique en streaming? Nous avons creusé, vous n’avez donc pas à le faire.

Vous pouvez également voir comment regarder tous les films Harry Potter en ligne ici.

Date de sortie de la série Harry Potter HBO Max

Le Hollywood Reporter déclare que la série en est encore aux tout premiers stades de développement, sans « écrivain ni talent … actuellement attaché » et les détails de l’histoire sont toujours présentés aux dirigeants. Rien de concret n’a encore avancé.

Dans cet esprit – et combien de temps la production prendrait pour démarrer à cause de COVID – nous ne nous attendions pas à voir une date de sortie pour la série Harry Potter HBO Max avant 2023 au plus tôt. Une fois que nous en saurons plus, nous mettrons à jour cet article.

Acteurs et équipe de la série Harry Potter HBO Max

Encore une fois, les détails sur les talents ou les écrivains sont encore incroyablement rares. Tout ce que le Hollywood Reporter a à dire, c’est qu’il y a eu « plusieurs conversations » avec des écrivains potentiels pour l’émission.

Il y a quelques options évidentes ici. Steve Kloves a été le scénariste de sept des principaux films de Harry Potter et est également aligné pour co-écrire le troisième film de la série Fantastic Beasts.

Il y a aussi bien sûr le créateur de l’univers JK Rowling, bien que les studios se soient distancés d’elle ces derniers temps en raison de ses commentaires transphobes en ligne.

Derrière la caméra, nous ne serions pas non plus surpris de voir revenir David Yates – le réalisateur le plus expérimenté et familier de la série Potter. Cependant, son style a tendance à pencher vers le côté le plus sombre des films, ce qui peut ne pas convenir à la série prévue.

Sur le front du casting, encore une fois, tout dépend de l’objet de la série. Pour attirer les foules, nous pouvons obtenir des camées comme Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Tom Felton, Maggie Smith et Michael Gambon – ou même de Jude Law en tant que jeune Dumbledore. Bien sûr, tout cela est simplement hypothétique à ce stade.

Théories de l’intrigue Harry Potter HBO Max

Warner Bros ne montre aucun signe d’arrêter son développement du monde sorcier, nous devons donc maintenant examiner comment cette série télévisée s’intègre dans le récit général.

Il pourrait s’agir d’un redémarrage complet des films, prévu pour sept séries, avec un livre raconté sur une série. À notre avis, c’est le choix le moins probable, car les films se sont avérés être un succès si populaire, et les refaire tous ne donnerait pas plus de corps à l’univers.

Ce qui pourrait être une option probable est d’explorer quelque chose comme The Marauders. Si vous n’êtes pas au courant, c’est le nom d’un groupe composé de James Potter (le père de Harry), Sirius Black (le parrain de Harry), Remus Lupin (le professeur de Harry) et Peter Pettigrew (le bras droit de Lord Voldemort) .

Les maraudeurs (connus pour avoir créé «La carte des maraudeurs») sont allés à Poudlard en même temps que Lily Evans (alias Lily Potter, la mère de Harry) et Severus Snape. Là, le groupe a vécu de nombreuses aventures, notamment en apprenant à se transformer en animagi pour aider Lupin avec son problème de lycanthropie.

Après avoir terminé leurs études, les quatre ont combattu le soulèvement de Lord Voldemort – ce qui a abouti à la création de The Boy Who Lived, AKA, Harry Potter.

Les fans d’Harry Potter demandent une adaptation sur The Marauders depuis très longtemps, nous pensons donc que c’est l’option la plus probable.

Alternativement, il pourrait s’agir d’une adaptation à l’écran de The Cursed Child, la pièce de théâtre se déroulant dans l’univers de Harry Potter à la suite de la progéniture des personnages principaux. Ou cela pourrait même être réglé plus tôt, en quelque sorte lié à Fantastic Beasts ou au jeu à venir, Hogwarts Legacy.

Une fois que nous en saurons plus sur l’histoire, nous mettrons à jour cet article.

Comment regarder la nouvelle série Harry Potter sur HBO Max

Apparemment, l’émission est en cours de développement pour HBO Max, un service de streaming actuellement disponible uniquement aux États-Unis.

Il n’y a pas de HBO Max ici au Royaume-Uni – la plupart des émissions sont diffusées sur Sky and Now TV. Cependant, au moment où cette émission sortira, HBO Max s’est peut-être développée à l’international. Quoi qu’il en soit, nous nous attendrions à ce qu’une sortie au Royaume-Uni soit sur les cartes, compte tenu de l’héritage britannique de cette franchise.

HBO Max a toute une liste d’originaux à venir et abritera des personnages comme la Justice League Snyder Cut et Godzilla Vs. Kong. Vous pouvez vous inscrire sur le site Web de HBO Max pour 14,99 $ US par mois. Nous avons également un tutoriel sur la façon de regarder HBO Max au Royaume-Uni.