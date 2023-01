Nouvelles de la Saskatchewan : les coupures de service d’Air Canada commencent aujourd’hui

Air Canada n’offre plus de vols directs entre Calgary et deux autres villes, Saskatoon et Regina, à compter d’aujourd’hui.

La compagnie aérienne a annoncé sa décision début décembre 2022, écrivant dans une déclaration à CTV News à l’époque : « Après un examen minutieux, nous avons décidé que nous devons continuer à nous concentrer stratégiquement sur la reconstruction de nos principaux hubs de Toronto, Vancouver et Montréal. “

Une recherche lundi de vols de Calgary à Saskatoon et Regina montre des itinéraires avec des escales à Vancouver et Edmonton.

“Il semblerait qu’Air Canada, en termes de restructuration de sa flotte – passer à des avions plus gros, retirer certains de ses petits avions – n’estime peut-être plus que le marché de la Saskatchewan à Calgary est suffisant pour justifier ces avions plus gros”, Keith Willoughby, doyen de l’Edwards School of Business de l’Université de la Saskatchewan et professeur de sciences de gestion, a déclaré lundi à CTV Your Morning.

La suppression d’un service dont les habitants de la Saskatchewan bénéficient depuis des années laisse maintenant un “vide” dans la province, a ajouté Willoughby, en particulier avec l’assouplissement des restrictions en cas de pandémie l’année dernière et une augmentation des voyages.

WestJet continue d’offrir des vols directs entre Calgary et la Saskatchewan. Peu de temps après l’annonce d’Air Canada, le transporteur à bas prix Flair Airlines a annoncé qu’il offrirait également des vols quotidiens entre Calgary et Saskatoon à partir de mai.

“Je pense que la crainte des gens ici dans la province est que maintenant, avec une grande compagnie aérienne fournissant ce service, les résidents de la Saskatchewan – les voyageurs consommateurs, les voyageurs d’affaires – voient maintenant une augmentation des tarifs et je pense que c’est une préoccupation pour la population de la Saskatchewan, », a déclaré Willoughby.

La décision d’Air Canada intervient alors que Sunwing suspend toutes ses opérations en Saskatchewan jusqu’au 3 février.

Sunwing a provoqué la colère de nombreux voyageurs aériens au cours des dernières fêtes de fin d’année après que la compagnie aérienne a annulé des vols à la suite d’une violente tempête hivernale et d’une panne de son service de communication numérique.

En 2018, Greyhound Canada a annulé la quasi-totalité de ses lignes d’autobus dans l’Ouest canadien.

United Airlines a annulé des vols directs de Regina et Saskatoon à Denver, Colorado, en 2015. Et en 2020, Delta a suspendu ses vols vers Saskatoon.

Willoughby a déclaré que ces récentes annulations de vols pourraient rendre plus difficile pour la province de rivaliser économiquement avec le reste du monde en termes de recrutement pour certains postes ou de recrutement de personnes pour des conférences.

“La Saskatchewan abrite une économie d’entreprise très dynamique, une culture d’entreprise, ici”, a-t-il déclaré. « Nous constatons des augmentations considérables dans le domaine de la technologie et de l’exploitation minière, et ces opportunités n’étant pas disponibles, cela entrave vraiment les opportunités commerciales dans la province. »



Avec des fichiers de Tyler Barrow, journaliste polyvalent de CTV News Saskatoon, Laura Woodward, journaliste polyvalente de CTV News Saskatoon, Chandra Philip, journaliste numérique de CTV News Saskatoon et La Presse canadienne