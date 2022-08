Nouvelles de la saison 3 de Star Trek Picard: date de sortie, distribution et rumeurs

Patrick Stewart revient pour une dernière saison en tant que Jean-Luc Picard dans la série autonome Star Trek, Picard.

Nous avons transmis tout ce que nous savons sur la troisième série de Picard, y compris la date de sortie, le casting, l’intrigue et plus encore. Si la fantaisie est plus votre truc, nous avons un tour d’horizon similaire pour la saison 3 de The Witcher.

Quand sortira la saison 3 de Star Trek : Picard ?

Patrick Stewart a confirmé le jour de Star Trek que la série avait reçu le feu vert pour une troisième saison, qui sera la dernière. Il sera diffusé dans 2023bien que le mois exact ne soit pas confirmé.

La saison 3 a été filmée consécutivement à la saison 2 selon Variety, nous imaginons donc que nous n’attendrons pas longtemps. La saison 2 est sortie sur les écrans en mars 2022, nous nous attendons donc à ce que la saison 3 arrive également au début du printemps.

Bande-annonce de la saison 3 de Star Trek Picard

Voici la bande-annonce officielle de la saison 3 de Picard qui a été dévoilée au comic-con :

Comment regarder Star Trek : Picard

Si vous êtes basé aux États-Unis, vous pourrez attraper Picard sur Paramount + (anciennement CBS All Access), et les épisodes sont généralement diffusés chaque semaine à 00h01. Vous ne pourrez pas le regarder sur le réseau CBS à la télévision – vous devrez être abonné au service de streaming qui coûte 4,99 $ pour la vidéo financée par la publicité et 9,99 $ pour la publicité sans publicité.

La plate-forme propose actuellement une offre sur laquelle vous pouvez obtenir trois mois de Paramount + pour seulement 1 $. Si vous n’êtes pas en Amérique, vous pouvez toujours obtenir cette offre Paramount Plus en utilisant un VPN.

Au Royaume-Uni (et dans plus de 200 autres pays et territoires), Amazon Prime Video dispose de droits de diffusion exclusifs. Amazon Prime Video coûte 5,99 £ pour le streaming seul et 7,99 £ pour des fonctionnalités supplémentaires telles que la livraison le lendemain. Les nouveaux utilisateurs peuvent cependant bénéficier d’un mois d’essai gratuit.

Si vous vous demandez si Amazon Prime est ou non la bonne plateforme de streaming pour vous, jetez un œil à notre comparaison des meilleurs services de streaming.

Paramount + est désormais également disponible au Royaume-Uni, mais Picard ne diffusera pas ici en raison de conditions de licence pré-convenues avec Amazon.

Qui sont les acteurs et l’équipe de la saison 3 ?

Ce ne serait pas “Picard” sans l’homme lui-même, nous savons donc que Sir Patrick Stewart reviendra pour le rôle principal. Les co-stars suivantes seront également de retour : Michelle Hurd dans Rafaella « Raffi » Musiker, Evan Evagora dans Elnor et Jeri Ryan dans Seven of Nine.

Alison Pill ne sera malheureusement pas de retour en tant qu’Agnes Jurati pour la saison 3. Il y a également une incertitude quant à savoir si Santiago Cabrera reviendra en tant que Cristobal “Chris” Rios après avoir décidé de rester dans le passé la saison dernière.

Heureusement, de nombreux anciens visages reviennent de Star Trek: The Next Generation.

Nous verrons le retour de LeVar Burton (Lt Commander Geordi LaForge), Michael Dorn (Worf), Jonathan Frakes (Commander William T Riker), Gates McFadden (Dr Beverly Crusher), Marina Sirtis (Counselor Deanna Troi) et Brent Spiner ( Données).

Jetez un œil à l’annonce officielle du casting ci-dessous:

Le showrunner Terry Matalas (mieux connu pour 12 singes sur le réseau SyFy) reviendra également dans les coulisses pour la dernière saison.

Que va-t-il se passer dans Star Trek : Picard saison 3 ?

Peu de choses ont été révélées sur l’intrigue de la saison 3 de Picard, mais le showrunner Terry Matalas a confirmé qu’il souhaitait que l’histoire de Jean-Luc Picard se termine en “honorant le début, avec ses amis les plus chers et les plus fidèles de l’USS Enterprise”. .

L’histoire serait inspirée de la colère de Khan. Cela a été évoqué au cours de la saison 2, lorsque le Dr Adam Soong a sorti un dossier secret intitulé « Project Khan » à LA 2024. Cela a ensuite été confirmé par le co-créateur Alex Kurtzman au comic-con.

Kurtzman a abordé cette histoire comme s’il s’agissait du dernier film Next Gen et explorera où se trouvent personnellement les personnages maintenant que le temps est passé.

Le méchant de la série est un tout nouveau personnage, prétendument joué par une grande star féminine avec qui Matalas a toujours voulu travailler.

C’est un nouveau personnage. Joué par quelqu’un que vous avez vu un million de fois auparavant. Quelqu’un avec qui j’ai toujours voulu travailler. Et… waouh. Vous n’êtes pas prêt. —Terry Matalas (@TerryMatalas) 19 mai 2022

Le showrunner Matalas a également teasé l’apparition du prochain Enterprise – USS Enterprise-F – sur Twitter.