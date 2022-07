Nouvelles de la reine Elizabeth II: les mémoires explosives du prince Harry “pourraient être publiées à temps pour Noël” alors que les Royals se préparent à la tempête

La police a alerté la peur de deux intrus au manoir de Harry et Meg en seulement DEUX semaines

Exclusif par Matt Wilkinson

Les flics californiens ont été alertés de DEUX intrus au manoir Montecito de Harry et Meghan en seulement 12 jours, peut révéler The Sun.

Le couple et leurs deux enfants Archie, trois ans et Lilibet, un an, se trouvaient à l’intérieur de leur vaste maison lorsque les alarmes ont été déclenchées.

Les dossiers de la police de Santa Barbara montrent que des flics se sont précipités vers la maison de 11 millions de livres sterling le 19 mai à l’occasion de l’anniversaire de mariage du couple pour signaler un intrus.

Ils ont répondu à une deuxième alerte d’intrusion le 31 mai quelques heures seulement avant que Harry et Meg ne prennent un jet privé pour retourner en Grande-Bretagne pour le jubilé de platine de la reine.

Les alertes à la sécurité en Californie surviennent alors que Harry, 37 ans, a obtenu l’autorisation de poursuivre le ministère de l’Intérieur en affirmant qu’il ne se sentait pas en sécurité au Royaume-Uni après la suppression de ses gardes du corps financés par les contribuables.

Le duc de Sussex dit qu’il devrait avoir droit à une protection armée de la police du Met à chaque fois qu’il revient en raison de son statut de famille royale.

Le duo a renouvelé un bail sur Frogmore Cottage – qui bénéficie d’une protection policière armée 24 heures sur 24 car il se trouve à l’intérieur du domaine de Queen’s Windsor – comme leur maison au Royaume-Uni.

Alors qu’ils vivaient aux États-Unis, ils employaient l’ancien garde du corps de Barack Obama, Christopher Sanchez, et l’ancien chef de la sécurité de Michael Jackson, Alberto Alvarez.

Mais les dossiers de la police montrent qu’il y a eu six appels d’alerte de sécurité à leur domicile de Montecito de 11 millions de livres sterling au cours des 14 derniers mois.