Nouvelles de la reine Elizabeth II – Harry et Meg «pourraient REJETER» le «branche d’olivier» de Queen’s Balmoral alors que le couple vise à éviter les membres de la famille royale

Les fans royaux disent tous la même chose à propos de la photo de Prince George

Les fans de la famille royale se sont déchaînés devant la ressemblance troublante de Prince George avec son père, le prince William, dans de nouveaux portraits d’anniversaire publiés le jour de son 9e anniversaire.

Maman Kate Middleton, 40 ans, a pris le smiley de Prince George sur une plage lors de vacances en famille au début du mois.

Les fans ont été ravis de la photo d’anniversaire annuelle et elle a rapidement reçu plus de 382 000 likes et plus de 6 000 commentaires – tout le monde étant d’accord sur une chose.

La section des commentaires a été inondée de personnes disant à quel point le jeune prince ressemblait à William, 40 ans, alors qu’il avait le même âge.

Et il est indéniable que ce grand sourire et ces mèches blondes sont très familiers…

“Il ressemble tellement à son père !” en a écrit un.

Un second a commenté : « Il ressemble à William pour moi ! Beau garçon. Joyeux anniversaire PG.

Un troisième a noté: «Oh mon Dieu, regarde à quel point il ressemble à son père… et à sa grand-mère. Joyeux anniversaire, jeune prince !