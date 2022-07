Nouvelles de la reine Elizabeth – Camilla célèbre son 75e anniversaire avec une réunion de famille intime et un nouveau portrait époustouflant

La seule interview de Camilla révèle son point de vue sur la famille et les réseaux sociaux

Alors que Camilla, la duchesse de Cornouailles, approche de son 75e anniversaire, elle a accordé une interview exclusive à The Mail Online.

Commentant l’importance du temps passé en famille, elle a déclaré : « Les familles ne s’assoient plus, n’est-ce pas, et dînent », dit-elle. “Parce que je suis ancien, autrefois nous nous sommes tous assis [to eat]. Maintenant, tout le monde est sur ses appareils. Les gens prennent ces téléphones qui tournent [with them to the table]! Vous devez les leur enlever.

Elle a affirmé que les médias sociaux sont une “épée à double tranchant”, capable de faire un grand bien – comme sa propre salle de lecture de la duchesse de Cornouailles, qui a attiré une énorme communauté mondiale de passionnés en ligne – mais qui est également capable de causer des dommages importants.

« Les médias sociaux peuvent faire beaucoup de bien, mais ensuite vous avez le cauchemar des enfants qui passent et voient des choses qu’ils ne comprennent pas », dit-elle.

« Et puis ils ne peuvent pas avoir une conversation ou vous regarder en face. Je dis toujours : ‘Arrête ça et regarde-moi [to her grandchildren]!””