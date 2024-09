Nouvelles de la région de Dover-New Philadelphia

Elle King se produira samedi

NEW PHILADELPHIA − Elle King, lauréate du Country Music Association et de l’Academy of Country Music Award, présentera sa tournée Baby Daddy’s Weekend au Kent State Performing Arts Center, 330 University Drive NE, à 19h30 samedi.

Les billets coûtent entre 64 $ et 179 $ et sont disponibles sur www.kent.edu/tuscpac/elle-king ou appelez le 330-308-6400.

Événement Brews & Bites samedi

NEW PHILADELPHIA − United Way du comté de Tuscarawas organisera son quatrième événement annuel de collecte de fonds Brews & Bites de 15 h à 18 h samedi à Kent State Tuscarawas sur le parking A.

Les billets coûtent 60 $ et comprennent un verre de dégustation commémoratif, des dégustations de bières illimitées et un bon de 5 $ pour un food truck. Le divertissement sera assuré par la musique de Teddy Snyder. Les participants pourront continuer la fête au Performing Arts Center avec 5 $ de réduction sur les billets pour voir Elle King. Les billets et plus de détails sont disponibles sur tuscunitedway.org.

En savoir plus sur l’Ohio pendant la guerre civile

DOVER − La table ronde sur la guerre civile de la vallée de Tuscarawas se réunira à 18 h 30 jeudi à la bibliothèque de Dover. Mark Holbrook présentera « L’Ohio dans la guerre civile ».

Holbrook est le rédacteur en chef de « The Buckeye Vanguard » sur le 49e régiment d’infanterie volontaire de l’Ohio et a récemment pris sa retraite après une carrière de 20 ans en tant que reconstituteur de la guerre civile de l’Union. Il est le directeur exécutif du Marion Area Convention and Visitors Bureau et a été responsable marketing de l’Ohio History Connection. Il a été le coordinateur militaire du film « Light of Freedom » de 2013, a joué un rôle secondaire dans le film « Wings of the Wind » de 2015 et a siégé au comité consultatif du cent cinquantenaire de la guerre civile de l’Ohio.

Événement Touch a Truck, soirée quiz prévue

DOVER − La bibliothèque publique de Dover a programmé les événements suivants. Pour plus d’informations sur l’un des événements, appelez la bibliothèque au 330-343-6123.

Touch a Truck se déroule de 10 h à 13 h le samedi. Les enfants peuvent grimper sur plus d’une douzaine de véhicules et les examiner, notamment des camions-nacelles, des bétonnières, des dépanneuses, des camions de pompiers, des voitures de police, des rétrocaveuses, des balayeuses de rue, des camions à benne basculante et la voiture de la bibliothèque. L’événement comprend des sacs cadeaux et un déjeuner gratuit.

La soirée quiz a lieu le mercredi à 18 h 30. Amenez votre propre équipe de deux à six joueurs ou venez rejoindre une équipe. Les soirées quiz ont lieu le deuxième mercredi de chaque mois : 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre.

Les heures de contes pour enfants auront lieu le mercredi à 10h30 (moins de 3 ans) et à 13h30 (plus de 3 ans). L’heure du conte de 13h30 comprend un bricolage lié au thème de la semaine. Les heures de contes ne sont pas limitées aux âges recommandés et il n’y a pas d’inscription.

Une réunion d’information pour les trois clubs de lecture pour enfants aura lieu mardi à 16 heures. Le club Kaleidoscope se réunira le premier mardi de chaque mois à 16 heures. Ce club de lecture est destiné aux enfants de 5 à 7 ans qui sont des lecteurs avancés ou qui aideront à la lecture avant chaque réunion. Le club Book Wanderers, pour les enfants de 8 à 12 ans qui peuvent lire de manière autonome, se réunira le premier mardi du mois à 16 h 30. Une discussion spéciale sur le livre One Book One Community sera organisée pour les enfants qui souhaitent lire le livre One Book One Community. Des informations seront données mardi avec la date et l’heure de la réunion.

La soirée Lego aura lieu à 16h le deuxième mardi du mois. Le défi Lego sera une course en tyrolienne. Playdough Playdate se réunira de 10h30 à 11h30 le quatrième samedi du mois. Wacky Wednesday se réunira le quatrième mercredi du mois pour divers événements. L’événement de septembre sera amusant avec une activité STEM popcorn.

Programmes de la bibliothèque pour les personnes souffrant de perte de mémoire

NEW PHILADELPHIA − Les personnes souffrant de perte de mémoire et leurs soignants sont invités à écouter des intervenants, à participer à des activités et à nouer des relations avec d’autres personnes confrontées à des circonstances similaires lors des programmes Memory Café à la bibliothèque principale du système de bibliothèques publiques du comté de Tuscarawas. Les programmes interactifs mensuels se déroulent à 10 heures le troisième mercredi du mois. Pour vous inscrire, visitez tusclibrary.org ou appelez le 330-364-4474.

La bibliothèque du comté propose également des kits de souvenirs à consulter et à apprécier à la maison. Les kits de souvenirs sont des ensembles de matériel de bibliothèque, contenant des livres, des puzzles, des films, de la musique, des bocaux à odeurs et d’autres activités sensorielles centrées sur un thème. La bibliothèque propose 12 kits de souvenirs, avec des thèmes tels que la pêche, la couture, les voyages, les oiseaux, les animaux domestiques, les trains, les sports, le jardinage, les voitures classiques, le Hollywood classique, les jours d’école et la pâtisserie.

Les sujets du programme pour cet automne comprennent l’histoire du comté de Tuscarawas le 18 septembre, la saison effrayante des jeux et de la nourriture le 16 octobre et les traditions des fêtes le 20 novembre.

Les enfants peuvent lire avec les animaux

NEW PHILADELPHIA − Les enfants de la maternelle à la cinquième année peuvent pratiquer leurs compétences en lecture lors de séances individuelles avec un chien thérapeutique certifié ou un lapin flamand à la bibliothèque principale ou à la succursale de Bolivar. Le chien thérapeutique certifié Joe sera à la bibliothèque principale à 18 heures mardi et Flemish à 18 heures les 17 octobre et 21 novembre à Bolivar.

Trumpet in the Land présente « Assassins »

NEW PHILADELPHIA − Trumpet in the Land présentera la comédie musicale « Assassins » de Stephen Sondheim à 19 heures vendredi et samedi et à 14 heures le 15 septembre à l’amphithéâtre de Schönbrunn (Pavillon), 1600 Trumpet Drive NE. Pour acheter des billets, appelez Trumpet in the Land au 330-364-5111 ou au 330-339-1132, ou visitez www.trumpetintheland.com pour plus d’informations.

La Mélodie du Bonheur a été jouée en 2021 au Trumpet In The Land de Paul Green, à New Philadelphia.

La réunion d’approbation aura lieu mardi

NEW PHILADELPHIA − Le comité exécutif du Parti démocrate du comté de Tuscarawas se réunira à 18 heures mardi au siège du Parti démocrate, 1260 Monroe Ave. Il s’agit d’une réunion ordinaire et le parti soutiendra les candidats locaux. Les candidats démocrates intéressés doivent y assister s’ils souhaitent obtenir un soutien. Pour plus d’informations, contactez Randy Feemster au 330-312-5222.

Cours d’anglais langue seconde et séances de tutorat disponibles

NEW PHILADELPHIA − Une aide scolaire est disponible pour tous les âges à la bibliothèque principale du système de bibliothèques publiques du comté de Tuscarawas, des cours d’anglais langue seconde pour adultes aux services de tutorat pour les enfants de la maternelle à la cinquième année.

Les adultes intéressés par l’apprentissage des bases de la langue anglaise peuvent participer à un programme hebdomadaire certains mardis et jeudis à partir de 17h30 ce mardi. Les participants travailleront avec un tuteur qui les soutiendra tout en apprenant les compétences de base en lecture, écriture, écoute et expression orale.

Les élèves de la maternelle à la cinquième année peuvent rencontrer chaque semaine Lana Schrock, tutrice certifiée en alphabétisation, à partir du mercredi de 16h30 à 19h30. Les élèves travailleront sur la compréhension en lecture et les compétences en alphabétisation au cours de leurs rendez-vous de 30 minutes, la priorité étant donnée aux étudiants ESL.

Les cours d’anglais langue seconde et les rendez-vous de tutorat sont gratuits, mais les places sont limitées et une inscription est obligatoire. Pour vous inscrire à des cours d’anglais langue seconde ou à un rendez-vous de tutorat, consultez le calendrier des événements de la bibliothèque à l’adresse tuslibrary.org ou appelez le 330-364-4474.

Créez des fleurs en feutre lors d’un cours gratuit à la bibliothèque

NEW PHILADELPHIA − Les adultes de 55 ans et plus peuvent participer à une série d’activités artistiques gratuites le lundi à la bibliothèque principale du système de bibliothèques publiques du comté de Tuscarawas. L’artiste Barbara Nell Morejon, basée dans l’Ohio, dirigera un cours de feutrage du 16 septembre au 4 novembre axé sur la création de fleurs. Les participants exposeront leurs créations lors d’un spectacle le 11 novembre.

La série de feutrage est limitée à 12 personnes qui doivent s’engager pour les sept semaines de la série. Pour vous inscrire à cette série, visitez le calendrier des événements de la bibliothèque sur tusclibrary.org ou appelez le 330-364-4474. La série de feutrage Creative Aging est rendue possible en partie grâce à des fonds publics du Ohio Arts Council.

Fournisseurs recherchés pour salon d’artisanat

STONE CREEK ‒ Des vendeurs sont recherchés pour une vente de garage et une exposition d’artisanat à venir au Tunnel Hill Community Center, 112 E. Maple St., Stone Creek. Le spectacle se déroulera de 10 h à 18 h le jeudi et le vendredi et de 10 h à 15 h le samedi. Le coût est de 10 $ pour une table à l’intérieur pendant trois jours. L’espace extérieur coûte le même prix, mais aucune table n’est fournie. La cuisine sera ouverte pendant le spectacle. Le Jim Davidson Band jouera sur la terrasse de 10 h à midi samedi. Apportez une chaise. Un don sera accepté pour le groupe. Pour réserver une place pour le spectacle, envoyez un SMS à Pauline au 330-795-5057.

Kimble élu au comité d’État républicain

Les membres du Comité central de l’État de l’Ohio ont récemment élu à l’unanimité le président républicain du comté de Tuscarawas, Greg Kimble, au poste de membre du Comité central républicain de l’État pour le district 31 de l’Ohio, selon un communiqué de presse. Kimble remplacera le défunt président du parti, Doug Wills. Les membres élus du Comité central de l’État décident de l’élaboration des politiques du Parti républicain, de la collecte de fonds et des autres activités de campagne.

Lettres électorales à l’éditeur

Le Times-Reporter acceptera les lettres relatives aux élections générales du 5 novembre jusqu’à 17 heures le 21 octobre. Les lettres doivent inclure le nom complet de l’auteur de la lettre, sa municipalité de résidence et son numéro de téléphone. Les numéros de téléphone ne seront pas publiés, mais sont utilisés à des fins de confirmation. Les lettres ne seront pas publiées si elles ne sont pas vérifiées auprès de l’auteur. Les lettres ne proviennent que de personnes vivant dans le comté de Tuscarawas. Les lettres doivent comporter 300 mots ou moins et sont sujettes à modification pour la longueur, la clarté, le style et le langage diffamatoire ou obscène. Une seule lettre par personne sur une période de 30 jours est autorisée. Aucune lettre type ni poésie ne sera publiée. Envoyez vos lettres par e-mail à [email protected].

Cet article a été publié à l’origine sur The Times-Reporter : Tour d’horizon du comté de Tuscarawas : nouvelles de la région de Dover-New Philadelphia