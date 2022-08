Nouvelles de la police: une femme harcelée par un flic dit que le système judiciaire a échoué

Malgré une enquête policière sur l’inconduite qui a révélé qu’un officier de haut rang de la Colombie-Britannique avait traqué et harcelé son ex-petite amie pendant des années, une enquête criminelle sur l’affaire n’a pas abouti à des accusations.

Le sergent d’état-major. Andrew Walsh était le chef de la division des détectives du service de police de Saanich lorsque la femme, que CTV News appelle TB, a fait son rapport au Bureau du commissaire aux plaintes contre la police de la province en 2021. L’enquête a révélé que ses actions étaient “extrêmement graves”. “, y compris des contacts répétés non désirés avec la tuberculose, l’utilisation des bases de données de la police pour effectuer au moins 92 recherches sur elle et les membres de sa famille, et des mensonges à ce sujet pendant l’enquête.

La décision disciplinaire a déclaré que le licenciement serait la seule conséquence appropriée. Cependant, Walsh n’a pas été licencié, il a pris sa retraite avant la fin de cette enquête en 2022.

‘ÇA A ÉCHOUÉ’

Avant de signaler Walsh en 2021, la femme dit qu’elle pensait que le système de justice pénale et la société dans son ensemble avaient fait des progrès significatifs sur la façon dont ils traitent des cas comme ceux-ci.

“Je pense que nous avons parcouru un long chemin en ce qui concerne les droits des femmes, ce qui inclut la protection des femmes qui sont dans des relations intimes ou hors de relations intimes – au-delà de la protection de la réputation d’un délinquant, qui se trouve être un homme dans une position d’autorité. J’avais tort – nous n’avons pas parcouru un long chemin », a-t-elle déclaré à CTV News, expliquant pourquoi elle avait décidé de s’exprimer.

“J’espère un certain niveau de protection parce que cela a échoué dans le système de justice pénale, dans le bureau de la Couronne – cela a échoué.”

TB, qui a elle-même été policière pendant 30 ans, a fait un rapport de police sur le comportement de Walsh, inquiète pour sa sécurité et celle de sa famille.

L’affaire a été traitée par des détectives de la GRC de Sidney/North Saanich et faisait l’objet d’une enquête parallèle à la plainte pour inconduite. Les déclarations et autres documents recueillis au cours de l’enquête sur l’inconduite ont été partagés avec les détectives affectés à l’affaire pénale.

« ILS SEMBLENT VRAIMENT SÛRS »

À la connaissance du CT, un rapport au procureur de la Couronne a été soumis recommandant une accusation de harcèlement criminel en septembre 2021.

“Je crois qu’ils ont mené une enquête très approfondie, se sont conduits avec beaucoup d’empathie et de compassion. Ils semblaient vraiment sûrs, je ne pense pas qu’ils se soient demandé si cela serait approuvé ou non”, a-t-elle déclaré.

Au mois de mars suivant, TB a appris que la Couronne avait refusé d’intenter des poursuites. De plus, on lui a dit qu’un engagement de ne pas troubler l’ordre public ne serait pas demandé. Un engagement de ne pas troubler l’ordre public – bien qu’il soit fait en vertu du Code criminel du Canada – n’est pas une accusation ou une condamnation. Il s’agit essentiellement d’une ordonnance de protection qui peut être accordée par le tribunal s’il est convaincu qu’une personne craint raisonnablement pour sa sécurité, celle de sa famille ou que des dommages seront causés à sa propriété.

TB a déclaré que l’une des raisons qui lui avaient été données pour cette décision était que Walsh n’avait “rien fait” depuis avril 2021, lorsque la plainte pour inconduite a été déposée.

“Il faisait l’objet d’une enquête. Alors bien sûr, il n’a rien fait – à notre connaissance. L’une des choses les plus bouleversantes, pour toute victime de tout crime, de tout ce qui est traumatisant, est de se faire dire qu’il ne faut pas n’ayez plus peur”, a déclaré TB.

Elle dit aussi que les mois d’attente pour une décision lui ont donné l’impression que son dossier « languissait » sur un bureau.

TB essaie depuis lors d’obtenir une meilleure explication du résultat, en commençant par une conversation avec le procureur qui a pris la décision. En raison du rang et de la profession de Walsh, l’affaire a été renvoyée à un procureur d’une autre juridiction sur l’île de Vancouver.

“Je peux dire que cette conversation, ça n’avait aucun sens pour moi. Elle n’a pas été en mesure d’expliquer les raisons”, a déclaré TB. “Elle n’arrêtait pas de dire:” Eh bien, c’est mon évaluation. C’est mon évaluation. “”

ÉVALUATION DES CHARGES

La Colombie-Britannique est l’une des deux seules provinces au Canada où l’avocat de la Couronne prend la décision de porter une accusation. Dans d’autres juridictions, c’est la police qui le fait.

Selon les lignes directrices provinciales, il y a un test en deux parties qui doit être satisfait pour qu’une affaire soit traitée. Premièrement, la Couronne doit déterminer s’il existe une «probabilité substantielle de condamnation». Si tel est le cas, la Couronne doit alors décider « si l’intérêt public exige une poursuite ».

Ces directives d’évaluation sont complétées par des directives plus spécifiques pour des crimes particuliers.

Dans le cas du harcèlement criminel, les lignes directrices commencent par décrire l’infraction elle-même.

“Contrairement à la plupart des infractions pénales connexes (par exemple les voies de fait) qui, par définition, impliquent un acte criminel accompli avant le début du processus d’enquête et de poursuite, les incidents de harcèlement criminel sont souvent en cours”, indique le document.

“Bien que le harcèlement n’inclue pas nécessairement une menace explicite, l’effet cumulatif de l’activité interdite, qu’il s’agisse d’appels téléphoniques, de lettres, de surveillance et d’agression, génère un climat de peur croissant qui peut éventuellement affaiblir émotionnellement la victime. La majorité de ces les affaires impliquent des victimes qui ont eu à un moment donné une relation avec l’accusé. »

Les directives indiquent également que les décisions dans ces cas “doivent être accélérées” car les retards peuvent être pénibles pour les victimes qui vivent déjà dans la peur. De plus, la politique indique qu’un engagement de ne pas troubler l’ordre public doit être envisagé chaque fois que les accusations ne sont pas approuvées ou dans le cas où les accusations sont suspendues.

IMPACT SUR LA FAMILLE

L’un des facteurs répertoriés comme devant être pris en compte dans ces cas est de savoir s’il existe des preuves que le harcèlement incluait d’autres personnes que la victime, telles que des membres de la famille, des amis ou des collègues.

Pour la tuberculose, c’est l’un des aspects les plus bouleversants du comportement de Walsh dans son cas. L’enquête sur l’inconduite a révélé qu’il avait effectué des recherches dans les bases de données de la police sur 13 personnes qui lui étaient associées. Cela comprenait sa mère, ses frères et sœurs et ses enfants. Son ex-mari et partenaire actuel ont également été interrogés, tout comme son père décédé.

“En tant que victime de ce type de crime et de comportement, c’est une chose si c’est contre vous, et seulement vous. Mais quand cela implique votre famille, cela amène les choses à un autre niveau. Et, bien sûr, je dois accepter de me blâmer pour l’amener dans ma famille. C’est donc un autre facteur », a déclaré TB.

Une fois l’enquête sur l’inconduite en cours, l’une des nièces de TB lui a dit que Walsh avait commencé à se présenter sur son lieu de travail. Elle se souvient avoir fondu en larmes quand on lui a dit.

Après avoir signalé cela aux enquêteurs, ils ont effectué une autre recherche dans la base de données de Walsh qui a révélé qu’il avait recherché des informations sur sa nièce, conformément à la décision disciplinaire.

“Nous ne connaissons toujours pas l’étendue de ses actions. C’est une telle invasion. Il y a le harcèlement et le harcèlement, mais il y a aussi la violation de tous nos dossiers privés, à plusieurs reprises et en toute connaissance de cause. Il est vraiment difficile de comprendre pourquoi quelqu’un ferait ça », a-t-elle dit.

“Si quelqu’un demande de cette façon, c’est un comportement très dérangeant, vous ne pouvez pas comprendre, ils deviennent imprévisibles, et c’est là que la peur entre en jeu.”

Le service des poursuites de la Colombie-Britannique a refusé de commenter l’affaire.

“Le BCPS ne peut pas commenter les résultats de l’enquête policière dans cette affaire”, a écrit un porte-parole dans un e-mail.

“Le BCPS ne commentera pas ces questions”, a lu un autre.

“PARLEZ-VOUS, PARLEZ-VOUS”

Le CT a tenté de faire reconsidérer la décision, en écrivant à tout le monde jusqu’au procureur général de la province et en joignant tous les documents détaillant l’enquête sur l’inconduite policière maintenant terminée.

Dans un e-mail qu’elle a fourni à CTV News, le bureau de Murray Rankin indique que l’affaire a été renvoyée au parquet pour examen.

Le BCPS n’a pas confirmé cela, le porte-parole déclarant dans un e-mail qu’aucun commentaire ne pouvait être fait sur “toute communication entre le procureur général et les membres du public”.

TB dit qu’elle a le sentiment que Walsh est protégée à sa place, c’est pourquoi elle a décidé de partager publiquement son histoire.

“J’espère que si la communauté est au courant, le public est au courant, que cela … dissuadera que cela continue pour moi ou l’un des membres de ma famille”, a-t-elle déclaré.

“Toutes les femmes qui se retrouvent dans cette position – en particulier lorsqu’il s’agit d’officiers de police qui sont les agresseurs – parlent, parlent.”