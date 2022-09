Nouvelles de la livre sterling aujourd’hui: la déclaration du FMI dénonce les réductions d’impôts de Kwarteng et exhorte le Royaume-Uni à changer de cap

La Banque d’Angleterre n’hésitera pas à augmenter ses taux d’intérêt dans un contexte de turbulences sur les marchés

Le Fonds monétaire international a dénoncé les réductions d’impôts de Liz Truss et Kwasi Kwarteng pour les riches, avertissant que “des programmes fiscaux importants et non ciblés” “augmenteraient probablement les inégalités” en Grande-Bretagne.

Dans une rare intervention, le FMI a pris pour cible le gouvernement britannique après que le mini-budget du chancelier britannique de vendredi ait fait chuter la livre sterling et les obligations et faire grimper les rendements des gilts, reflétant le coût de l’emprunt.

L’agitation du marché a commencé après que les investisseurs ont été effrayés par le projet de M. Kwarteng d’offrir des réductions d’impôts aux plus riches tout en augmentant considérablement les dépenses de l’État.

“Compte tenu des pressions inflationnistes élevées dans de nombreux pays, y compris le Royaume-Uni, nous ne recommandons pas de programmes budgétaires importants et non ciblés à ce stade, car il est important que la politique budgétaire ne fonctionne pas à contre-courant de la politique monétaire”, a déclaré un porte-parole du FMI.

En réponse, un porte-parole du Trésor a déclaré : “Nous avons agi rapidement pour protéger les ménages et les entreprises tout au long de cet hiver et du suivant, suite à la hausse sans précédent des prix de l’énergie causée par les actions illégales de (Vladimir) Poutine en Ukraine”.