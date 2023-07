Nouvelles de la guerre russo-ukrainienne: Zelensky dit que la visite du Premier ministre espagnol marque une « nouvelle réalité »

Ces préoccupations sont les plus poignantes pour les personnes vivant à proximité de l’usine, rapportent Fredrick Kunkle et Kostiantyn Khudov de Tomakivka, en Ukraine. Vita Lyashenko, 47 ans, une infirmière, a déclaré qu’elle récupérait l’eau de pluie, recyclait l’eau pour les tâches ménagères et passait plus de temps sans douche depuis que le système d’eau municipal s’était effondré après la rupture du barrage. Elle a également mis de côté des comprimés d’iode, de l’eau supplémentaire et du ruban adhésif pour sceller ses fenêtres en cas de retombées radioactives.