Nouvelles de la guerre russo-ukrainienne : Zelensky arrive en Allemagne

BERLIN – Après sa visite en Allemagne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait une escale surprise à Paris, où lui et le président français Emmanuel Macron ont dîné dimanche soir. Les deux dirigeants ont ensuite annoncé que la France prévoyait de former et d’équiper plusieurs bataillons ukrainiens de « dizaines » de véhicules blindés et de chars légers dans les semaines à venir. UN déclaration commune des pays ont déclaré que la France « reste inébranlable dans son engagement en faveur de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues ».

La visite en France est intervenue après une conférence de presse plus tôt dimanche avec le chancelier allemand Olaf Scholz, au cours de laquelle Zelensky a décrit un nouveau paquet de défense allemand comme « un pilier de soutien très solide » et a remercié l’Allemagne « pour chaque vie en Ukraine que vous avez sauvée ». La réticence initiale de l’Allemagne à fournir à l’Ukraine ses chars de combat Leopard 2 a provoqué des réactions négatives de la part d’autres alliés occidentaux. Mais samedi, le gouvernement a annoncé une nouvelle aide militaire de 2,95 milliards de dollars pour Kiev. Le dernier paquet comprendra probablement 30 chars Leopard 2, au moins 100 autres véhicules blindés, 200 drones de reconnaissance et des munitions, selon un haut responsable ukrainien.

Zelensky, en privé, prépare des attaques audacieuses à l’intérieur de la Russie, selon une fuite : Le président ukrainien a cultivé une image stoïque d’homme d’État en public, recueillant les éloges des alliés occidentaux du pays. Mais en privé, rapportent John Hudson et Isabelle Khurshudyan, il a montré une inclination pour des tactiques beaucoup plus agressives, telles que des attaques à l’intérieur du territoire russe, selon des documents militaires américains classifiés auparavant non divulgués.

Les communications internes impliquant Zelensky et ses principaux collaborateurs et chefs militaires suggèrent des discussions sur l’occupation de villages en Russie pour un effet de levier contre Moscou et le bombardement d’un oléoduc transférant du pétrole russe vers la Hongrie, membre de l’OTAN.