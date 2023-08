Nouvelles de la guerre russo-ukrainienne: un gratte-ciel de Moscou à nouveau touché par une attaque de drone

Un drone a frappé une deuxième fois le même gratte-ciel à Moscou et endommagé la façade de son 21e étage, a annoncé mardi son maire. La veille, des responsables ukrainiens ont déclaré que les attaques russes avaient tué au moins 10 personnes, dont une fillette de 10 ans et sa mère, et blessé au moins 100 personnes dans les villes de Kherson et Kryvyi Rih.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses effets d’entraînement à travers le monde.

Les défenses aériennes russes ont abattu plusieurs drones à Moscou, a déclaré mardi le maire Sergueï Sobianine. Il a ajouté que le bâtiment touché était le même que celui touché dimanche et qu’il n’y avait aucune information concernant les victimes. Les forces armées opérationnelles ukrainiennes ont partagé mardi des vidéos montrant les dégâts, bien que Kiev n’ait pas revendiqué la responsabilité des récentes attaques de drones.

Des drones russes ont frappé Kharkiv et détruit deux étages d’un dortoir et blessé au moins une personne, Les forces armées opérationnelles ukrainiennes ont déclaré mardi matin, exhortant les citoyens à rester à l’intérieur. Sur Telegram, il a partagé une photo montrant de la fumée s’élevant d’un bâtiment gris, avec des parties de son toit et des deux étages supérieurs effacés.

La Chine imposera des contrôles temporaires des exportations sur certains véhicules aériens sans pilote à partir du 1er septembre, a annoncé lundi le ministère du Commerce. Les contrôles s’appliquent aux drones qui sont plus grands et plus puissants, ont des portées plus longues et sont équipés de certains types de caméras. Elles affecteront également les drones que les opérateurs utilisent sciemment à des fins militaires ou « la prolifération des armes de destruction massive », a précisé le ministère. DJI Technology, une société chinoise qui est un développeur de drones mondialement connu, a déclaré l’année dernière qu’elle se retirait de la Russie et de l’Ukraine pour empêcher que ses drones ne soient utilisés au combat.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a déclaré avoir discuté de la possibilité d’utiliser les ports croates pour exporter des céréales lors d’une rencontre lundi avec son homologue croate. Les exportations de céréales ukrainiennes se sont heurtées à des obstacles pour atteindre les marchés mondiaux depuis que la Russie s’est retirée de l’Initiative céréalière de la mer Noire le mois dernier.

La Grande-Bretagne a sanctionné six ressortissants russes impliqués dans le procès du double ressortissant britannique Vladimir Kara-Murza, qui a été condamné à 25 ans dans une colonie pénitentiaire pour trahison et s’est récemment vu refuser un appel. Kara-Murza a publiquement dénoncé l’invasion de l’Ukraine par la Russie et a été condamné pour de « fausses accusations », a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly. Les citoyens russes sanctionnés comprennent trois juges, deux procureurs et un témoin expert.

Le chef du Conseil de sécurité russe a accusé les États-Unis de « parrainer le terrorisme » en soutenant l’Ukraine après son attaque contre le pont de Crimée le mois dernier, L’agence de presse russe Tass a rapporté. « En apportant une aide financière aux [Kyiv] régime et la poursuite des livraisons d’armes, les États-Unis et leurs alliés sont en fait les parrains du terrorisme », a déclaré Nikolai Patrushev.

L’Ukraine devrait discuter cette semaine de mesures de sécurité à long terme avec les États-Unis. Les deux pays devraient négocier des garanties de sécurité qui resteraient valables jusqu’à ce que l’Ukraine soit en mesure de rejoindre l’OTAN, a déclaré un assistant du président ukrainien Volodymyr Zelensky sur Telegram.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, doit assister à un sommet de paix soutenu par l’Ukraine en Arabie saoudite, selon une personne proche du dossier, qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat pour discuter d’un aménagement sensible.

Un comité de l’UNESCO a ajouté les propriétés ukrainiennes de Kiev et de Lviv à sa liste des sites du patrimoine mondial en voie de disparition, selon un document daté du 31 juillet. Les sites comprennent la cathédrale Sainte-Sophie et ses bâtiments monastiques connexes.

Pour la plupart des plus jeunes soldats, la guerre avec la Russie dans la région orientale du Donbass semblait lointaine lorsqu’ils grandissaient – une sorte de musique de fond frémissante qui touchait parfois parents ou amis. Maintenant, cependant, ils sont sur le front, combattant un ennemi puissant qui peut frapper n’importe où, écrivent Fredrick Kunkle et Serhii Korolchuk.