Nouvelles de la guerre russo-ukrainienne: l’Ukraine recevra des F-16 des Pays-Bas et du Danemark

Les Pays-Bas et le Danemark se sont engagés à livrer des avions de combat F-16 à l’Ukraine, une décision que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifiée de « puissante » et « historique » alors qu’il terminait une tournée diplomatique dans plusieurs pays européens ce week-end.

L’Ukraine recevra 42 avions de chasse F-16 des Pays-Bas et 19 du Danemark, Zelensky a déclaré dimanche sur Telegram. Les deux pays ont convenu de livrer l’avion « en étroite coopération avec les États-Unis et d’autres partenaires » lorsque des conditions telles que des essais et une formation réussis seront remplies, a déclaré le ministère danois de la Défense.