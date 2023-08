Nouvelles de la guerre russo-ukrainienne: l’Ukraine et la Roumanie concluent un accord sur les céréales

L’Ukraine et la Roumanie voisine ont signé vendredi un accord pour travailler ensemble sur les exportations de céréales, après le retrait de la Russie le mois dernier de l’accord sur les céréales soutenu par l’ONU, qui avait permis le transport sûr de denrées alimentaires en temps de guerre sur la mer Noire. L’Ukraine est l’un des principaux producteurs de céréales au monde et ses exportations jouent un rôle vital dans la sécurité alimentaire mondiale.

Les États-Unis approuveront le transfert des avions de combat F-16 du Danemark et des Pays-Bas vers l’Ukraine une fois la formation des pilotes terminée, a rapporté Reuters. Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré vendredi aux journalistes que le processus avait été « officialisé » dans une lettre du secrétaire d’État Antony Blinken à ses homologues européens et qu’il s’agissait d’un « prolongement naturel de ce que le président a annoncé à Hiroshima ».

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses effets d’entraînement à travers le monde.

Le Premier ministre roumain, Marcel Ciolacu, a déclaré qu’il espérait que jusqu’à 60 % des exportations de céréales de l’Ukraine passeraient par la Roumanie. suite au nouvel accord, a rapporté Reuters. Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal, qui a rencontré Ciolacu, a déclaré dans un communiqué qu’une « attention particulière » serait « accordée au développement des ports du Danube et des routes commerciales de la mer Noire ».

Le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Wopke Hoekstra, a salué la décision de Washington d’ouvrir la voie à l’envoi de F-16 en Ukraine, l’appelant « une étape majeure pour l’Ukraine dans la défense de son peuple et de son pays » sur les réseaux sociaux . Président Biden a annoncé que les États-Unis ne bloqueraient pas le transfert des jets en mai. Son administration s’est arrêtée avant de fournir elle-même des jets.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a défendu les armes nucléaires de Moscou, affirmant qu’elles ne sont utilisées qu’à des fins de sécurité dans une interview publiée samedi sur le site du ministère des Affaires étrangères. « Posséder des armes nucléaires est pour aujourd’hui la seule réponse possible à certaines menaces extérieures importantes pour la sécurité nationale », a-t-il déclaré. L’ancien président russe Dmitri Medvedev a déclaré le mois dernier que la Russie devrait utiliser des armes nucléaires si la contre-offensive de Kiev réussissait, a rapporté Reuters.

Un incendie s’est déclaré dans un terminal de fret de la ville portuaire russe de Novorossiysk, en mer Noire. L’agence de presse d’État russe Tass a rapporté vendredi. La cause de l’incendie n’est pas claire. Plus tôt ce mois-ci, l’Ukraine a utilisé des drones marins pour attaquer une base navale russe près du port, a rapporté le Washington Post.

Le Canada impose des sanctions à 15 personnes et trois entités russes pour violation des droits de la personne, a annoncé vendredi le ministère des Affaires étrangères. Les individus comprennent de hauts responsables russes et des tribunaux financés par le gouvernement fédéral qui ont été « directement impliqués dans des violations des droits de l’homme contre des dirigeants de l’opposition », dont Alexei Navalny, indique le communiqué.

Un tribunal russe a ordonné vendredi la dissolution du Centre Sakharov, un groupe de défense des droits de l’homme qui dirigeait un musée et un espace culturel à Moscou nommé d’après le lauréat du prix Nobel de la paix et dissident soviétique Andrei Sakharov. « Tout ce qui se passe aujourd’hui est exactement le contraire de ce pour quoi Sakharov s’est battu », a déclaré Sergei Lukashevsky, directeur du centre, dans un message privé sur Facebook.

L’administration Biden étendra le statut protégé aux Ukrainiens aux États-Unis jusqu’au 19 avril 2025, en raison du « conflit armé en cours et des conditions extraordinaires et temporaires en Ukraine qui empêchent les individus de rentrer en toute sécurité », a déclaré le Département de la sécurité intérieure dans un communiqué.

À l’intérieur de l’effort russe pour construire 6 000 drones d’attaque avec l’aide de l’Iran: Un accord d’armes d’un milliard de dollars avec l’Iran a vu le jour dans une installation à 800 km à l’est de Moscou alors que la Russie s’efforce de fabriquer 6 000 drones d’ici l’été 2025. Si le plan réussit, la nouvelle usine de drones pourrait contrecarrer la contre-offensive de l’Ukraine et faire progresser considérablement la stratégie de Moscou. position dans la course aux armements de drones qui refait la guerre moderne, écrivent Dalton Bennett et Mary Ilyushina.