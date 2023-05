Nouvelles de la guerre russo-ukrainienne: l’Europe organisera une formation F-16 pour Kiev

Le Danemark et les Pays-Bas dirigeront la coalition européenne fournissant à l’Ukraine la formation et la maintenance des pilotes de F-16, selon le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. Il a déclaré que les États-Unis participeront également au programme de formation, qui se déroulera en Europe et comprendra la Norvège, la Belgique, la Pologne et d’autres pays ayant des F-16 dans leur arsenal.