Nouvelles de la guerre russo-ukrainienne : les frappes russes frappent des civils dans plusieurs villes

Des responsables ukrainiens ont annoncé samedi des alertes aériennes dans tout le pays, faisant état de multiples blessés. Les villes de Nikopol, Khmelnytskyi et Mykolaïv ont été touchées par des frappes russes, ont-ils déclaré. Des sirènes aériennes ont également retenti dans la capitale Kiev et dans la ville portuaire d’Odessa. Pendant ce temps, des responsables pro-russes à Louhansk, une région ukrainienne dissidente soutenue et occupée par le Kremlin, ont signalé des explosions qu’ils ont imputées aux forces ukrainiennes.