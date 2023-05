Nouvelles de la guerre russo-ukrainienne: le Royaume-Uni promet une nouvelle aide militaire à Kiev lors de la visite de Zelensky

Plus tôt lundi, le coordinateur des communications du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a déclaré aux journalistes que la Russie avait utilisé plus de 400 drones fournis par l’Iran depuis août pour attaquer les infrastructures ukrainiennes et souhaitait que l’Iran envoie des modèles plus nombreux et plus avancés. Dans le cadre de leur « partenariat de défense à grande échelle », Moscou et Téhéran ont également signé un accord pour fournir à l’Iran des avions russes Su-35 ainsi que des hélicoptères d’attaque, des radars et des avions d’entraînement. De nouvelles sanctions américaines arrivent, a déclaré Kirby.