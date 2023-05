Nouvelles de la guerre russo-ukrainienne: le chef de Wagner Yevgeniy Prighozin a promis des fournitures à Bakhmut

Le chef du groupe de mercenaires russes Yevgeniy Prigozhin a déclaré que les responsables russes lui avaient assuré que ses forces Wagner recevraient les munitions et les armes nécessaires pour poursuivre leur offensive sur la ville orientale de Bakhmut. Dans un clip audio publié dimanche sur Telegram, Prigozhin a semblé se distancier des menaces précédentes de retirer les troupes de Wagner de la ville à moins qu’elles ne reçoivent un plus grand soutien militaire de Moscou.

« On nous promet de recevoir autant de munitions et d’armes que nécessaire pour poursuivre nos actions », a déclaré Prigozhin, ajoutant qu’il avait reçu le pouvoir de combattre « comme bon nous semble ». La querelle interne sur les tactiques militaires à Bakhmut, que les forces russes tentent de saisir depuis l’année dernière, est un point d’éclair dans le fossé plus large avec le ministère de la Défense de Moscou qui s’est manifesté de plus en plus publiquement ces derniers mois.