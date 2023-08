Nouvelles de la guerre russo-ukrainienne: l’attente de Kiev pour la formation des pilotes de F-16 traîne

Le premier groupe de pilotes ukrainiens apprenant à piloter le F16 ne devrait pas terminer sa formation avant l’été prochain. Cette image montre le cockpit d’un avion de chasse danois F-16 près de Vojens, au Danemark. Copenhague et Amsterdam se sont portés volontaires pour diriger les efforts de formation des pilotes ukrainiens. (Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP via Getty Images)

Un premier groupe de six pilotes ukrainiens ne devrait pas terminer sa formation sur le F-16 de fabrication américaine avant l’été prochain, après des retards dans un programme d’instruction pour les avions de chasse, rapporte le Washington Post. Kiev passera probablement une autre année sans l’avion, un processus qui, selon un responsable ukrainien, « le faisait traîner ». Aux États-Unis, le président Biden a demandé au Congrès d’approuver un financement supplémentaire de 20,6 milliards de dollars pour l’Ukraine.

À Kiev, des responsables ukrainiens ont déclaré que des fragments d’un missile intercepté avaient touché un hôpital pour enfants alors que des avertissements de raid aérien retentissaient dans la capitale vendredi. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a déclaré que les premiers intervenants se sont précipités sur les lieux et qu’il n’y a eu aucun rapport initial de victimes.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses effets d’entraînement à travers le monde.

Les pilotes ukrainiens doivent d’abord suivre des cours d’anglais en Grande-Bretagne avant de suivre un entraînement au combat, ont déclaré des responsables. Bien que les pilotes parlent couramment l’anglais, ils apprendront la terminologie associée aux jets. Le personnel au sol qui peut être moins compétent en anglais recevra également la même formation, a rapporté The Post.

20 autres pilotes ukrainiens sont prêts pour la formation en anglais, ont déclaré des responsables américains. Mais la plupart des meilleurs pilotes ukrainiens devraient rester en Ukraine, où ils effectuent des sorties dans des avions développés par les Soviétiques et tirent des missiles français SCALP et britanniques Storm Shadow. Le chef de l’aviation de l’armée de l’air ukrainienne a déclaré à The Postez que les pilotes ukrainiens suivent des cours d’anglais en ligne depuis un an.

Sur le financement américain supplémentaire demandé par Biden, 13 milliards de dollars seront alloués à l’aide militaire. Les États-Unis ont engagé plus de 60 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine pendant la guerre.

Le co-fondateur du géant russe de la technologie Yandex a qualifié la guerre en Ukraine de « barbare ». dans une rare manifestation de dissidence parmi l’élite russe. Arkady Volozh, qui vit à Tel-Aviv depuis 2014, a déclaré à Bell, un média axé sur la Russie, qu’il avait des amis et de la famille en Ukraine et qu’il était « horrifié par le fait que des bombes volent chaque jour dans les maisons des Ukrainiens ». Volozh a cofondé Yandex, qui fournit la recherche et une variété d’autres services en ligne, en 1997, gagnant des milliards dans le processus. Il a démissionné de l’entreprise l’année dernière après avoir été placé sous sanctions européennes. Il a dit qu’il ressentait une « part de responsabilité » dans les actions de la Russie.

Les forces ukrainiennes ont repris les hauteurs de Bakhmut et encerclent avec succès les troupes russes dans l’est de la ville, a déclaré au Guardian la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar. Maliar a déclaré que les soldats russes ne pouvaient plus se déplacer autour de Bakhmut dans la région orientale de Donetsk et que des progrès étaient en cours pour déborder les forces ennemies après des mois de bataille meurtrière. Le Washington Post n’a pas pu vérifier immédiatement les affirmations.

Les défenses aériennes russes ont abattu deux drones ciblant Moscou, et intercepté 11 drones au-dessus de la péninsule de Crimée annexée, a indiqué Moscou. L’épisode de jeudi est le dernier d’une série d’attaques de drones qui, selon les responsables russes, visaient Moscou, accusant l’Ukraine. Kiev n’a pas officiellement revendiqué la responsabilité, bien que des responsables ukrainiens aient décrit des cibles en Russie comme faisant partie de la guerre.

Une frappe à Zaporizhzhia a tué au moins une personne, et blessé au moins neuf personnes lorsqu’il a frappé un hôtel local jeudi, selon des responsables de la région du sud-est de l’Ukraine.

Près de 1 000 Marines ukrainiens rentrent chez eux après une formation de six mois en Grande-Bretagne, a déclaré vendredi le ministère britannique de la Défense dans un communiqué de presse. Les marines ont reçu une formation qui comprenait des raids sur la plage à l’aide de bateaux pneumatiques. Les unités ukrainiennes ont dû traverser des voies navigables lors de l’attaque de positions russes, y compris le fleuve Dniepr.

Le Royaume-Uni accueillera une conférence sur l’énergie autour du deuxième anniversaire de l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, a déclaré le gouvernement britannique dans un communiqué de presse. Le secrétaire à la sécurité énergétique, Grant Shapps, invitera de hauts ministres du gouvernement et des patrons de l’industrie à la conférence de Londres sur la sécurité énergétique, a-t-il déclaré. La conférence portera sur l’énergie verte et la sécurité énergétique. Cette annonce fait suite aux efforts européens visant à réduire la dépendance à l’égard de l’énergie russe.

Un regard sur le montant des dépenses américaines pour alimenter la défense de l’Ukraine: Les États-Unis ont engagé plus de 60 milliards de dollars en faveur de l’Ukraine pendant la guerre, plus que les États-Unis n’ont distribué d’aide à tout autre pays, rapportent Ruby Mellen et Artur Galocha.