Nouvelles de la guerre russo-ukrainienne : la Russie prépare une évacuation « catastrophique » du personnel de la centrale nucléaire

Les autorités russes contrôlant la centrale nucléaire de Zaporizhzhia dans le sud de l’Ukraine se préparent à évacuer plus de 3 000 employés et familles de l’installation et des zones environnantes, a déclaré mercredi le fournisseur d’énergie ukrainien Energoatom. La nouvelle du plan a été rapportée pour la première fois par le Washington Post lundi.