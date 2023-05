Nouvelles de la guerre russo-ukrainienne: la livraison de F-16 sera un signal fort pour la Russie, selon Zelensky

La livraison du premier avion de chasse F-16 à l’Ukraine sera « l’un des signaux les plus forts du monde que la Russie ne fera que perdre », a déclaré mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son discours nocturne. La Russie deviendra encore plus isolée et faible, a-t-il ajouté. La semaine dernière, l’administration Biden a cédé à une demande de longue date d’autoriser les alliés à envoyer des avions de chasse avancés à Kiev.