Nouvelles de la guerre russo-ukrainienne : D’autres drones ciblent Moscou, abattus par la Russie

Un acheteur non identifié a acheté des dizaines de chars Leopard 1 de fabrication allemande à un revendeur privé belge, pour les remettre à neuf et les envoyer en Ukraine, a rapporté le Washington Post. « Je suis heureux qu’ils rejoignent enfin le combat pour la liberté », a déclaré le revendeur, Freddy Versluys, dans un post sur LinkedIn.

Quatre drones ciblant Moscou et la Crimée ont été abattus par la Russie lors d’incidents distincts, son ministère de la Défense a déclaré le Télégramme tôt jeudi, alors que les attaques visant la capitale russe se multiplient. Aucun mort ni blessé n’a été signalé, selon le communiqué. Il a ajouté que neuf autres drones ont été abattus par la guerre électronique et se sont écrasés dans la mer Noire.

Une frappe russe sur un quartier résidentiel de Zaporizhzhia a tué au moins trois personnes a déclaré jeudi matin le gouverneur régional Yuriy Malashko Télégramme . Trois autres personnes ont été grièvement blessées, a-t-il ajouté. Les frappes ont détruit une église et des magasins dans le quartier Shevchenkiv de la ville, a déclaré Malashko plus tôt.

Le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé séparément des sanctions contre la Biélorussie pour sa politique intérieure et son soutien à l’invasion russe de l’Ukraine. Canada imposé des sanctions à neuf personnes, dont le chef de la chaîne de télévision publique biélorusse ; le Département du Trésor américain sanctionné huit personnes et certaines entreprises publiques ; et Grande-Bretagne a imposé des sanctions aux organisations de défense biélorusses et à d’autres fournisseurs militaires étrangers, ce qui, selon elle, a contribué à faciliter l’invasion de l’Ukraine et à entretenir le conflit.