Nouvelles de la guerre russo-ukrainienne: Austin discute de la Russie et de la Chine lors du dialogue Shangri-La

Les États-Unis rejettent les appels au cessez-le-feu dans leur stratégie de résilience en Ukraine : Présentant la stratégie américaine à long terme pour l’Ukraine, le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que pour une « paix juste et durable », la Russie doit être prête à respecter l’intégrité territoriale de l’Ukraine et à faire face à la responsabilité des crimes de guerre, rapporte Missy Ryan. Il a rejeté les cessez-le-feu ou les concessions de terres ukrainiennes dans toutes les formules «terre contre paix», affirmant qu’elles représenteraient une «paix Potemkine».

« Un cessez-le-feu qui gèle simplement les lignes actuelles en place – et permet à Poutine de consolider le contrôle sur le territoire qu’il a saisi, et de se reposer, de se réarmer et de réattaquer – n’est pas une paix juste et durable », a déclaré Blinken. « Cela légitimerait l’accaparement des terres par la Russie. Cela récompenserait l’agresseur et punirait la victime.