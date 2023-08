Nouvelles de la guerre Russie-Ukraine : Zelensky promet une réponse après 7 morts dans la frappe de Tchernihiv

L’attaque contre la ville – à environ 80 miles au nord de la capitale, Kiev, et loin des lignes de front de la guerre – a transformé « un samedi ordinaire… en un jour de douleur et de perte », a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a juré dans son discours du soir que les soldats ukrainiens « répondraient de manière tangible » à l’attaque. Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses effets d’entraînement à travers le monde.

Kiev a un accord avec Stockholm pour produire des véhicules blindés connus sous le nom de CV-90 à l’intérieur de l’Ukraine, Zelensky a déclaré dans son discours du soir. Il n’a pas précisé combien, ni ce que l’accord impliquait. Lors de sa visite en Suède ce week-end, Zelensky et le Premier ministre Ulf Kristersson ont également discuté du désir de l’Ukraine d’avoir des avions de combat Gripen de fabrication suédoise, que Stockholm a accepté plus tôt cet été d’autoriser les pilotes ukrainiens à tester.

Cinq personnes ont été blessées après une attaque de drone contre une gare en Russie non loin de la frontière ukrainienne. Le gouverneur régional a déclaré dimanche matin dans un article de Telegram qu’une frappe de drone ukrainien sur la station avait provoqué un incendie sur le toit et que des personnes avaient été « légèrement blessées » par des chutes de verre.

La majeure partie de la ligne de front en Ukraine « est restée statique » au cours de la semaine dernière, a déclaré le ministère britannique de la Défense. dans une mise à jour du renseignement publiée samedi. Les forces russes et ukrainiennes tentent de vaincre les « forces bien enracinées » de l’autre et chacune dispose d’un nombre limité de « forces non engagées pour ouvrir de nouveaux assauts », selon le ministère. a écrit .

L’Ukraine à court d’options pour reprendre un territoire important : Plus de deux mois après le début de la contre-offensive très attendue que les responsables ont présentée comme une opportunité cruciale pour l’Ukraine de reprendre du territoire aux forces russes, il semble que l’effort stagne et que l’Ukraine manque d’options, rapporte Susannah George du Post.

L’effort de travail acharné a alimenté les craintes à Washington et en Europe que la guerre n’atteigne une impasse et que le soutien international ne s’érode. Franz-Stefan Gady, chercheur principal à l’Institut international d’études stratégiques et au Center for New American Security, a déclaré que « la question ici est de savoir laquelle des deux parties sera épuisée le plus tôt ».