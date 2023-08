Nouvelles de la guerre Russie-Ukraine : Zelensky licencie tous les chefs de centre de recrutement militaire dans le cadre de la lutte contre la corruption

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a limogé tous les chefs des centres de recrutement militaires régionaux dans un geste radical qu’il a décrit comme une répression de la corruption. Zelensky a déclaré que les recruteurs avaient été accusés d’avoir accepté des pots-de-vin et de transporter illégalement des personnes éligibles au service militaire de l’autre côté de la frontière, faisant référence aux voisins occidentaux de l’Ukraine, pour éviter la conscription. Ils devraient être remplacés par des personnes qui savent « pourquoi le cynisme et la corruption en temps de guerre constituent une trahison », a-t-il déclaré.

Le département américain du Trésor a imposé des sanctions à quatre hommes qui ont siégé au conseil d’administration du groupe Alfa, l’un des plus grands géants financiers et d’investissement de Russie. Les élites russes « devraient se détromper de l’idée qu’elles peuvent fonctionner comme d’habitude » pendant la guerre en Ukraine, a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor Wally Adeyemo dans un communiqué.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses effets d’entraînement à travers le monde.

Plus tôt ce mois-ci, Zelensky a condamné les pratiques « révoltantes » dans les centres de recrutement militaire qui ont été découverts lors d’un audit, a rapporté Reuters. Il a indiqué vendredi qu’il y avait 112 poursuites pénales à l’encontre des agents des centres territoriaux de recrutement. En juin, Yevhen Borysov, le chef du centre de recrutement régional d’Odessa, a été licencié après que les médias ukrainiens ont rapporté qu’il avait « acheté des biens et des voitures d’une valeur de plusieurs millions de dollars sur la côte espagnole » pendant la guerre. Il a nié les accusations.

Le licenciement massif de Zelensky fait partie d’efforts plus vastes pour éradiquer la corruption, en particulier dans l’armée. Les critiques ont déclaré que la campagne n’a pas ciblé les responsables aux plus hauts niveaux et est en grande partie un spectacle pour les alliés occidentaux qui fournissent de l’aide.

La nouvelle série de sanctions américaines inclut Mikhail Fridman et Petr Aven, deux milliardaires russes derrière Alfa Group. Les deux hommes se sont battus contre les sanctions imposées par l’Union européenne et la Grande-Bretagne à la suite de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie l’année dernière.

La sécurité est « de plus en plus éloignée » pour les habitants de Moscou, qui peuvent s’attendre à « une augmentation des attaques quotidiennes ». Andriy Yusov, porte-parole du renseignement militaire ukrainien, a déclaré dans une interview au Kyiv Post publiée vendredi. Le ministère russe de la Défense a déclaré vendredi qu’un drone ciblant une installation à Moscou s’était écrasé dans une forêt voisine, un jour après avoir déclaré avoir intercepté deux drones près de la capitale. Alors que le Kremlin a blâmé Kiev pour la recrudescence des attaques de drones contre Moscou, l’Ukraine n’a pas officiellement revendiqué la responsabilité.

La Russie a lancé vendredi des attaques de missiles hypersoniques qui ont tué un garçon de huit ans à Ivano-Frankivskdans l’ouest de l’Ukraine, et blessé d’autres, La gouverneure régionale Svitlana Onyshchuk et l’armée de l’air ukrainienne ont écrit sur Telegram. « Les médecins se sont battus pour sa vie, mais malheureusement sans succès », a déclaré Onyschuk.

Le ministère français des Affaires étrangères a condamné les attaques de missiles russes de vendredi et a déclaré qu’elles constituaient des « crimes de guerre ». et ne doit pas rester impuni. Les attaques « visaient une fois de plus des infrastructures civiles, dont une zone résidentielle, ce qui constitue une violation flagrante du droit international humanitaire », indique le communiqué.

Zelensky s’est entretenu vendredi avec le président zambien de l’importance de la Black Sea Grain Initiative, a indiqué un communiqué de son bureau. En juillet, la Russie s’est retirée de l’accord soutenu par l’ONU qui permettait l’exportation en toute sécurité de denrées alimentaires pendant la guerre et était considérée comme une «bouée de sauvetage» pour les pays vulnérables aux prises avec l’insécurité alimentaire. En Zambie, 48 % des personnes sont incapables de satisfaire leurs besoins minimaux en calories, selon le Programme alimentaire mondial.

Les tensions entre l’Ukraine et la Pologne à propos des céréales suggèrent l’épuisement dû à la guerre : La Pologne a été parmi les plus fervents partisans de l’Ukraine pendant la guerre, mais même parmi les amis les plus proches, de sérieuses querelles peuvent survenir, écrivent David L. Stern et Loveday Morris. La semaine dernière, des responsables polonais et ukrainiens se sont affrontés publiquement après qu’un conseiller en politique étrangère du président polonais Andrzej Duda a déclaré que l’Ukraine devrait « commencer à apprécier le rôle que la Pologne a joué pour l’Ukraine ces derniers mois et années ».