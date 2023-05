Nouvelles de la guerre Russie-Ukraine: Zelensky et le chef de Wagner ne sont pas d’accord sur le statut de la contre-offensive

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le chef de Wagner Yevgeniy Prigozhin ont partagé des rapports contradictoires sur la très attendue contre-offensive ukrainienne du printemps, Zelensky affirmant que son pays devait attendre l’arrivée de plus d’équipement et que commencer la campagne maintenant entraînerait des pertes « inacceptables ».