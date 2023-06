Nouvelles de la guerre Russie-Ukraine: Zelensky appelle à l’aide alors que les évacuations d’inondations se poursuivent

Zelensky a déclaré dans son discours du soir que des dizaines de colonies sous contrôle ukrainien sont évacuées sous le feu de l’artillerie russe. Il a décrit les conditions dans les zones occupées comme « absolument catastrophiques » – avec des gens abandonnés sur les toits, sans eau. Un responsable installé au Kremlin a démenti ces affirmations, affirmant que la situation dans la zone inondable était «sous contrôle». L’Ukraine et la Russie ont échangé la responsabilité de l’effondrement du barrage de Kakhovka, dont la cause reste incertaine.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses effets d’entraînement à travers le monde.

Sauvetage et destruction dans la région ukrainienne inondée: Alors que les rues de Kherson devenaient des rivières après la rupture du barrage de Kakhovka, les habitants assiégés de cette ville de première ligne ont repris le processus tristement familier de quitter leurs maisons avec peu de biens et leurs animaux de compagnie, ne sachant pas quand ils pourraient revenir, rapporte Heidi Levine et Ruby Mellen.