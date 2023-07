Nouvelles de la guerre Russie-Ukraine : Prigozhin de Wagner en Russie, selon le dirigeant biélorusse ; attaque au missile à Lviv

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a affirmé jeudi que le chef du groupe de mercenaires russes Wagner, Yevgeniy Prigozhin, n’était plus en Biélorussie mais en Russie. Après que Prigozhin ait organisé une rébellion ratée contre les responsables de la défense russe, Loukachenko a déclaré le 27 juin que Prigozhin était en Biélorussie dans le cadre d’un accord entre Moscou et Wagner que Loukachenko prétendait avoir négocié. Le Washington Post n’a pas pu vérifier de manière indépendante les affirmations de Loukachenko, et le Kremlin a déclaré qu’il « ne suit pas » les mouvements de Prigozhin.