Nouvelles de la guerre Russie-Ukraine : Poutine célèbre le Jour de la Victoire à Moscou ; Le chef de Wagner critique l’effort de guerre

Yevgeniy Prigozhin, le chef de Wagner, a affirmé que ses troupes n’avaient «pas de munitions» et que les troupes russes fuyaient leurs positions en Ukraine. Blâmant « ceux qui leur donnent des ordres et qui fixent les tâches », il a déclaré que « le poisson pourrit par la tête ». Il a déclaré que ce n’était pas le moment de faire la fête : « Le jour de la victoire est la victoire de nos grands-pères. Nous ne méritons pas cette victoire d’un millimètre.

Près d’un an plus tard, la situation dans l’installation – qui est contrôlée par la Russie mais connectée au réseau électrique ukrainien – reste désastreuse, les autorités russes se préparant à évacuer environ 3 100 membres du personnel des zones à l’intérieur et autour de l’installation cette semaine. Claire Parker et Erin Cunningham expliquent l’importance de la centrale électrique de Zaporizhzhia et ses enjeux.