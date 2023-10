Nouvelles de la guerre Russie-Ukraine : Poutine arrive au Kirghizistan ; Zelensky dénonce les « terroristes » du Hamas

Une coalition codirigée par les États-Unis, le Danemark et les Pays-Bas visera à établir une capacité de production de F-16 en Ukraine et, plus tard, superviser la construction d’une force aérienne ukrainienne à grande échelle, a déclaré le ministère danois de la Défense dans un communiqué. communiqué de presse mercredi. Le forfait comprend le don d’avions et la formation des pilotes, ainsi qu’un soutien à l’infrastructure et à la maintenance. Le Danemark a promis de faire don à l’Ukraine de 19 avions de fabrication américaine. La première livraison, sur six, devrait arriver au printemps 2024, selon le ministre danois des Affaires étrangères Troels Lund Poulsen a déclaré à l’agence de presse danoise Ritzau.