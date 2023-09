Nouvelles de la guerre Russie-Ukraine : l’Ukraine frappe le QG de la flotte russe de la mer Noire ; Zelensky en visite à Toronto

L’année dernière, des membres de la marine russe patrouillent au quartier général de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol, en Crimée. (AFP/Getty Images)

Les forces spéciales ukrainiennes ont affirmé samedi sur Telegram que des dizaines de personnes avaient été tuées et blessées vendredi lors de l’attaque contre le quartier général de la flotte russe de la mer Noire en Crimée occupée, y compris de hauts responsables. La frappe a été « précisément » programmée pour frapper lors d’une réunion des dirigeants de la flotte, indique le message. Une vidéo géolocalisée, vérifiée par Storyful et confirmée par le Washington Post, montrait de la fumée s’élevant du bâtiment à Sébastopol, une cible stratégique que l’on pensait bien défendue. C’est la dernière attaque sur les infrastructures militaires russes dans toute la péninsule, qui a été illégalement annexée en 2014. « Nous avons promis qu’il y en aurait davantage », a déclaré le commandant de l’armée de l’air ukrainienne Mykola Oleschuk sur Telegram.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé vendredi à Toronto, où il a rencontré des chefs d’entreprise pour discuter des investissements du secteur privé en Ukraine et a salué les personnes rassemblées dans une installation des forces armées pour montrer leur soutien, ont rapporté les médias canadiens. Ce voyage surprise au Canada, son premier dans ce pays depuis l’invasion à grande échelle de la Russie, fait suite à une semaine de voyage éclair de Zelensky, qui comprenait également des escales à New York et Washington.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses répercussions à travers le monde.

Les États-Unis envisagent de fournir à l’Ukraine une version de missiles à longue portée ATACMS armés de bombes à fragmentation plutôt que d’une seule ogive, a rapporté The Post. L’Ukraine réclame depuis l’année dernière l’ATACMS, qui signifie Army Tactical Missile System. Les ATACMS armés en grappe peuvent avoir une portée allant jusqu’à 190 milles, selon la version, et permettraient à l’Ukraine de frapper des cibles loin derrière les lignes de front russes et les défenses retranchées.

Les médias russes ont rapporté que six personnes avaient été blessées lors de l’attaque contre le quartier général de la flotte de la mer Noire. mais les responsables n’ont pas confirmé le nombre. Initialement, le ministère russe de la Défense avait déclaré qu’un militaire avait été tué, mais a ensuite publié un communiqué indiquant qu’il était porté disparu. Les forces armées ukrainiennes l’ont qualifié d’« attaque réussie ».

La Russie a conservé le siège depuis la chute de l’Union soviétique, et on pense que le personnel militaire russe stationné là-bas a participé à l’invasion de la Crimée en 2014. Le chef du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine, Oleksiy Danilov, a écrit sur réseaux sociaux que la flotte de la mer Noire a deux options : « l’autoneutralisation volontaire ou forcée ». « Sinon, la flotte russe de la mer Noire sera découpée en morceaux », a-t-il déclaré.

Dans son discours devant le Parlement canadien vendredi, Zelensky a félicité le Canada pour être du « bon côté de l’histoire ». Il a souligné que le premier monument au monde commémorant la famine-génocide ukrainienne a été érigé à Edmonton en 1993, et a déclaré qu’il espérait voir un monument à la victoire de l’Ukraine sur la Russie « peut-être à Edmonton ». « Restez avec nous jusqu’à notre victoire », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a présenté la guerre en Ukraine comme une défense de la démocratie mondiale. « Vous êtes en première ligne, non seulement dans la lutte pour l’Ukraine, mais aussi dans la lutte pour le type d’avenir dans lequel nous allons tous vivre », a-t-il déclaré. Le Canada a fourni plus de 8,9 milliards de dollars canadiens (6,6 milliards de dollars) depuis janvier 2022, en aide financière directe et en équipement militaire, selon le bureau de Trudeau.

Une frappe de missile russe dans la ville ukrainienne de Krementchouk a fait un mort et 31 blessés, dont trois enfants, Dmytro Lunin, un responsable régional, a écrit sur Telegram. Seize personnes ont dû être hospitalisées, a déclaré Lunin, et les infrastructures civiles ont été endommagées.

Le Premier ministre roumain Marcel Ciolacu se rendra à Kiev pour finaliser les discussions sur les importations de céréales ukrainiennes, ont rapporté les médias locaux. L’afflux de céréales ukrainiennes dans les pays voisins, suite aux blocages de guerre dans les ports de la mer Noire, a fait baisser les prix, provoquant la colère des agriculteurs locaux et incitant la Commission européenne à interdire temporairement les importations de céréales ukrainiennes chez ses cinq voisins de l’UE. L’interdiction a expiré ce mois-ci, obligeant la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie à imposer leurs propres restrictions.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré vouloir « dire au président Zelensky de ne plus jamais insulter les Polonais ». dans une interview accordée aux médias polonais, faisant référence au discours de Zelensky au siège de l’ONU, dans lequel il a dénoncé les pays bloquant les importations de céréales ukrainiennes. La Pologne a menacé de cesser d’envoyer davantage d’armes à l’Ukraine à la suite de cette dispute, bien que le président polonais Andrzej Duda ait semblé revenir sur sa menace.

Lors de la visite de Zelensky, le Canada a annoncé qu’il imposerait des sanctions à 63 personnes et entités russes supplémentaires.dont un certain nombre d’universités, de groupes de réflexion, de publications et d’organisations de jeunesse.

Regardez les hélicoptères ukrainiens tirer des salves de roquettes – depuis la cime des arbres: Les hélicoptères deviennent de plus en plus utiles dans la contre-offensive ukrainienne. Ces vols sont risqués car l’Ukraine n’a pas d’hélicoptères ni d’équipages disponibles, et les avions de combat russes sont des fantômes dans le ciel de la région – voyant souvent les hélicoptères sans être vus, ont déclaré les équipages au Post.