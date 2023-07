Nouvelles de la guerre Russie-Ukraine : les États-Unis vont fournir à l’Ukraine des bombes à fragmentation ; Prigojine en Russie

La Maison Blanche a approuvé la fourniture d’armes à sous-munitions à l’Ukraine et s’apprête à annoncer vendredi un retrait des armes du ministère de la Défense. La décision intervient au milieu des inquiétudes concernant le rythme de la contre-offensive de Kiev et la diminution des stocks occidentaux d’artillerie conventionnelle. Plus de 120 pays ont adhéré à une convention interdisant les armes controversées, qui libèrent des sous-munitions plus petites qui peuvent rester non explosées et mettre en danger des civils des années après la fin d’un conflit. Les États-Unis, l’Ukraine et la Russie — qui auraient fait un usage intensif d’armes à sous-munitions en Ukraine — ne sont pas parties à la convention.