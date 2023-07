Nouvelles de la guerre Russie-Ukraine : les États-Unis envisagent d’envoyer des bombes à fragmentation ; possible camp Wagner en Biélorussie

Alors que l’Ukraine demande plus d’armes dans le cadre de sa contre-offensive contre la Russie, l’administration Biden réfléchit à l’opportunité de fournir à Kiev des bombes à fragmentation controversées. De hauts responsables de l’administration américaine et de la défense ont contacté les législateurs pour évaluer leur aisance à envoyer les munitions, ont déclaré des personnes proches du dossier au Washington Post. L’administration Biden s’inquiète de l’optique du mouvement et du potentiel de dommages à long terme pour les civils, car les munitions peuvent laisser derrière elles des bombes non explosées qui restent mortelles pendant des décennies.