Des militaires ukrainiens se préparent à tirer un obusier automoteur ukrainien 2C22 Bohdana vers des positions russes sur une ligne de front dans l’est de l’Ukraine le 20 juillet. (Stringer/Reuters)

L’Ukraine utilise maintenant des armes à sous-munitions controversées fournies par les États-Unis dans le sud-est du pays dans le but de franchir les lignes russes qui ont entraîné la contre-offensive estivale, a rapporté le Washington Post. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré que l’Ukraine les utilise « très efficacement ». Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dans son adresse du soir que, depuis lundi, la Russie a utilisé « près de 70 missiles de différents types » et près de 90 drones de fabrication iranienne « dans une large mesure » dans la région de la mer Noire. La Russie s’est retirée lundi de la Black Sea Grain Initiative, un accord négocié par l’ONU qui permettait le passage en toute sécurité des exportations de céréales de l’Ukraine vers le monde, mais Poutine a dit mercredi que la Russie reviendrait si certaines conditions étaient remplies.

L’intensification des frappes fait « probablement partie d’un effort du Kremlin pour tirer parti de la sortie de la Russie de l’Initiative céréalière de la mer Noire et exiger des concessions étendues de l’Occident », selon un analyse du groupe de réflexion Institute for the Study of War.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses effets d’entraînement à travers le monde.

Kirby a déclaré que les armes à sous-munitions avaient « un impact sur les formations défensives russes et les manœuvres défensives russes ». L’administration Biden a pris la « décision difficile » ce mois-ci d’envoyer les armes, qui peuvent laisser derrière elles des « bombettes » non explosées qui peuvent tuer des années après la fin d’un conflit.

La Russie a bombardé la région ukrainienne de la mer Noire avec des missiles pendant trois nuits consécutives cette semaine. Une attaque contre la ville portuaire de Mykolaïv a tué deux personnes et blessé 19, dont cinq enfants, ont annoncé jeudi des responsables ukrainiens; alors que la dernière attaque à Odessa a tué une personne, le gouverneur régional Oleh Kiper a dit. La vague d’attaques survient après les représailles promises par Moscou pour la frappe de Kiev sur le pont de Crimée plus tôt cette semaine.

Les tensions autour de l’activité maritime en mer Noire se sont envolées ces derniers jours et le prix des contrats à terme sur le blé a ressuscitémême s’il n’a pas atteint son sommet de mai 2022. Depuis jeudi, la Russie a dit il considère que les navires en route vers les ports ukrainiens de la mer Noire sont impliqués dans le conflit, et l’Ukraine a répondu il traiterait de la même manière les navires se dirigeant vers les ports russes. La Maison Blanche a averti que l’armée russe avait posé des mines marines autour des ports ukrainiens et se préparait à d’éventuelles attaques contre des navires civils.

Le directeur de la CIA, William J. Burns, a commenté l’endroit où se trouvait le général Sergey Surovikin, qui a eu de bonnes relations avec le chef du groupe Wagner Yevgeniy Prigozhin et dont les allées et venues ont déclenché des rumeurs après la mutinerie de Wagner. « Je ne pense pas qu’il jouisse de beaucoup de liberté en ce moment », a déclaré Burns à Mary Louise Kelly de NPR au Aspen Security Forum. Le directeur de la CIA s’est abstenu de dire que Surovikin était en garde à vue, mais sa remarque impliquait que le général n’était pas en mesure de se déplacer comme il le souhaiterait.

Zelensky a appelé à limiter le financement des activités culturelles pendant la guerre dans son allocution nocturne jeudi, peu avant Oleksandr Tkachenko annoncé sa démission de son poste de ministre de la culture sur les réseaux sociaux, évoquant un « malentendu sur l’importance de la culture en temps de guerre » avec le président. « Musées, centres culturels, symboles, séries télévisées – tout cela est important », Zelensky a dit« mais maintenant il y a d’autres priorités. »

Le Conseil de sécurité de l’ONU doit se réunir vendredi pour discuter des « conséquences humanitaires » du retrait de la Russie de l’accord sur les céréales, Mission britannique auprès de l’ONU dit sur les réseaux sociaux. Signée pour la première fois en juillet de l’année dernière, la Black Sea Grain Initiative a été reconnue pour avoir renforcé la sécurité alimentaire dans le monde. « En fin de compte, la participation à ces accords est un choix », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, António Guterres. a dit après le retrait de la Russie, « mais partout les peuples en difficulté et les pays en développement n’ont pas le choix ».

La banque centrale ukrainienne a déclaré jeudi qu’elle allait nationaliser Sense Bank, propriété russe, qui est l’une des principales banques commerciales d’Ukraine, et l’a placée sous administration provisoire à partir de vendredi. L’affiliation russe des détenteurs de Sense Bank « présente un risque de réputation important et a un impact négatif important sur les activités de la banque » en Ukraine, a déclaré la Banque nationale d’Ukraine dans un communiqué. déclaration.

Les États-Unis ont imposé jeudi des sanctions aux sociétés russes de fourniture et de développement de technologies, ainsi que le Kirghizistan entreprises accusé de faciliter les importations russes d’équipements électroniques qui ont contourné les sanctions occidentales. Une enquête du Washington Post publiée mardi a révélé que des entreprises kirghizes profitaient du transport de marchandises chinoises et européennes sanctionnées vers la Russie.

Les nouveaux véhicules de combat Bradley ukrainiens sont endommagés et réparés rapidement: Au début de la contre-offensive ukrainienne, une douzaine de Bradleys nouvellement fournis – un véhicule blindé américain lourdement armé qui transporte également des soldats au combat – ont été détruits, rapportent Isabelle Khurshudyan, Alex Horton et Kamila Hrabchuk. Beaucoup d’autres ont été réparés et renvoyés sur le champ de bataille.

Des pertes d’équipements étaient anticipées et n’ont pas ébranlé les commandants ukrainiens. Même si certains véhicules ont été endommagés, les troupes ukrainiennes ont bénéficié des avantages de l’équipement lourdement blindé. Le Bradley protège tout le monde à l’intérieur, les combattants ne subissant que des blessures mineures si le véhicule heurte une mine antichar.

Shane Harris a contribué à ce rapport.