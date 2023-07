Nouvelles de la guerre Russie-Ukraine : l’accord sur les céréales de la mer Noire approche de la date limite ; Pont de Crimée « urgence »

Un accord critique qui permet à des millions de tonnes d’aliments essentiels en provenance d’Ukraine de traverser la mer Noire en toute sécurité doit expirer lundi, alimentant les inquiétudes quant au fait que certains pays à faible revenu pourraient souffrir de pénuries alimentaires aiguës. L’Initiative pour les grains de la mer Noire, qui a été lancée en juillet de l’année dernière, expirera à minuit à Istanbul (17 heures, heure de l’Est) à moins qu’elle ne soit prolongée. La semaine dernière, le secrétaire général de l’ONU a envoyé à la Russie une lettre plaidant pour le renouvellement de l’accord, sans réponse dimanche.

Des responsables installés par la Russie ont signalé une « urgence » sur un pont clé reliant la péninsule de Crimée à la région russe de Krasnodar, au milieu d’informations faisant état d’explosions lundi matin. Vyacheslav Gladkov, gouverneur de la région de Belgorod, a déclaré que deux personnes avaient été tuées et qu’un enfant avait été blessé, mais il n’a pas attribué de cause. Sergei Aksyonov, le gouverneur de Crimée nommé par Moscou, a déclaré que la circulation était arrêtée et il a exhorté les automobilistes à trouver d’autres itinéraires.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses effets d’entraînement à travers le monde.

Analyse de nos correspondants

La faim dans le monde entre dans une sinistre « nouvelle normalité »: Un nouveau rapport de l’ONU publié la semaine dernière a souligné plusieurs tendances négatives qui pourraient saper l’objectif plus large de l’organisation d’éliminer la faim d’ici 2030. Des millions de personnes de plus souffrent de la faim qu’en 2019, l’année avant que la pandémie de coronavirus ne s’installe, et la guerre en Ukraine a l’accès des personnes affectées à une alimentation saine et nutritive. Les conséquences de cette faim croissante sont dramatiques, écrit Ishaan Tharoor.