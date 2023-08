Nouvelles de la guerre Russie-Ukraine : la Grèce formera des pilotes de F-16, dit Zelensky ; Les Américains ont dit de quitter la Biélorussie

Une coalition de 11 nations – les Pays-Bas, la Belgique, le Canada, le Danemark, le Luxembourg, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Grande-Bretagne – commencera à former des pilotes ukrainiens piloter des F-16 ce mois-ci au Danemark, avant la création d’un centre en Roumanie. Un autre groupe de pilotes recevra une formation en vol en Grande-Bretagne qui pourrait durer « jusqu’à deux ans », a déclaré lundi le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, Yuriy Ignat.

Les forces de défense aérienne russes ont intercepté deux drones près de Moscou mardi, Gouverneur régional de Moscou Andrey Vorobyov a écrit sur Telegram . L’un s’est produit à l’ouest de Moscou et l’autre a touché un immeuble de 25 étages près de Krasnogorsk, la ville satellite de Moscou, où l’explosion a « brisé des fenêtres » et « endommagé des voitures », mais n’a fait aucune victime, a déclaré Vorobyov. Le ministère russe de la Défense dit que deux drones supplémentaires ont été abattus au-dessus de la région de Bryansk. Moscou a fermé ses trois aéroports tôt mardi, mais ils ont repris leurs activités en quelques heures, a rapporté l’agence de presse russe Tass.

L’ambassade des États-Unis en Biélorussie a exhorté les Américains à quitter le pays « immédiatement ». Il a déclaré que les Américains devraient éviter de se rendre en Biélorussie en raison d’une accumulation de forces militaires russes, de «l’application arbitraire des lois locales» et du risque de détention et de troubles civils. La Lituanie, la Pologne et la Lettonie envisageaient de fermer davantage de postes frontaliers, a averti l’ambassade.

L’Ukraine évacue des civils alors que la Russie tente de reprendre la ville libérée: Depuis des semaines, la Russie multiplie ses attaques contre Koupyansk, essayer de reconquérir une ville il a perdu l’année dernière. Les bombardements quasi constants tuent chaque semaine entre cinq et dix civils dans la ville et ses environs, a déclaré le gouverneur régional. Bien que les responsables ici hésitent à reconnaître le risque imminent d’une seconde occupation russe, ils disent qu’ils ne peuvent plus garantir la sécurité des personnes qui choisissent de rester, rapportent Siobhán O’Grady, Heidi Levine et Serhii Korolchuk.